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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Ростов
Спартак - Ростов: обзор матча 04 декабря 2014
Спартак
04.12.2014, четверг, 19:45
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
75'
Д. Глушаков
71'
Д. Торбинский
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Ростов
90'
+2
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
К. Гуелор Канга
Замена
Д. Давыдов
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
88'
83'
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
М. Григорьев
Замена
Т. Коста
️️️️
Р. Широков
80'
Желтая карточка
П. Эберт
76'
ГОЛ! 1:1!
Д. Глушаков
Пас отдал
П. Эберт
75'
71'
ГОЛ! 0:1!
Д. Торбинский
Пас отдал
Д. Полоз
Замена
П. Эберт
️️️️
Ю. Мовсисян
62'
34'
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
26'
Замена
Д. Полоз
️️️️
А. Бухаров
25'
Травма
А. Бухаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Горо
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
4
Ким Чельстрем
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
27
Ромуло
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
4-3-1-2
32
Ребров
23
Комбаров
34
Макеев
35
Таски
18
Паршивлюк
14
Хурадо
15
Широков
88
Глушаков
10
Промес
22
Дзюба
14
Мовсисян
4-2-3-1
1
Плетикоса
2
Горо
0
Дьяков
15
Баштуш
26
Бордачев
6
Торбинский
8
Гацкан
2
Калачев
8
Канга
10
Григорьев
11
Бухаров
14
Мовсисян
20
Эберт
20
Эберт
14
Мовсисян
15
Широков
8
Коста
8
Коста
15
Широков
14
Хурадо
88
Давыдов
88
Давыдов
14
Хурадо
8
Канга
7
Чхапелия
7
Чхапелия
8
Канга
10
Григорьев
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
10
Григорьев
11
Бухаров
7
Полоз
7
Полоз
11
Бухаров
Остались в запасе
Спартак
Ростов
1
Антон Митрюшкин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
27
Ромуло
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Мурат Якин
23
Неманья Николич
ЦФ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
35
Сослан Джанаев
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
27
Ромуло
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
23
Неманья Николич
ЦФ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
35
Сослан Джанаев
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Спартак - Ростов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:40 (прямая)
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