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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак - Ростов
Спартак - Ростов: обзор матча 05 ноября 2024
Спартак
05.11.2024, вторник, 18:30
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Ростов
72'
М. Мохеби (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Ростов
90'
+4
Желтая карточка
И. Комаров
90'
+2
Замена
Е. Голенков
️️️️
К. Кучаев
Красная карточка
О. Рябчук
86'
84'
Замена
И. Комаров
️️️️
А. Сутормин
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Т. Бонгонда
81'
Замена
М. Игнатов
️️️️
Н. Умяров
80'
Замена
Х. Медина
️️️️
Э. Барко
79'
72'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Мохеби
Желтая карточка
Н. Умяров
70'
Замена
Р. Мангаш
️️️️
Маркиньос
68'
Замена
В. Жозе
️️️️
Ш. Николсон
68'
Желтая карточка
Ш. Николсон
67'
66'
Замена
М. Мохеби
️️️️
Н. Комличенко
46'
Замена
У. Сако
️️️️
М. Осипенко
46'
Замена
И. Вахания
️️️️
И. Жбанов
45'
+2
Желтая карточка
К. Щетинин
Пенальти не реализован!
Э. Барко
44'
43'
Желтая карточка
В. Мелехин
16'
Желтая карточка
И. Жбанов
Желтая карточка
Р. Литвинов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
18
Константин Кучаев
АП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
5
Родриго Саравия
ОП
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
7
Роналдо
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
4-1-1-3-1
57
Селихов
5
Рябчук
4
Дуарте
68
Литвинов
97
Денисов
18
Умяров
25
Пруцев
10
Маркиньос
5
Барко
10
Бонгонда
11
Николсон
4-1-3-2
1
Ятимов
11
Сутормин
4
Мелехин
87
Лангович
55
Осипенко
15
Глебов
18
Кучаев
19
Байрамян
57
Жбанов
27
Комличенко
10
Щетинин
10
Маркиньос
7
Мангаш
7
Мангаш
10
Маркиньос
18
Умяров
8
Игнатов
8
Игнатов
18
Умяров
10
Бонгонда
77
Зиньковский
77
Зиньковский
10
Бонгонда
5
Барко
28
Медина
28
Медина
5
Барко
11
Николсон
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
11
Николсон
55
Осипенко
3
Сако
3
Сако
55
Осипенко
57
Жбанов
40
Вахания
40
Вахания
57
Жбанов
11
Сутормин
10
Комаров
10
Комаров
11
Сутормин
27
Комличенко
9
Мохеби
9
Мохеби
27
Комличенко
18
Кучаев
69
Голенков
69
Голенков
18
Кучаев
Остались в запасе
Спартак
Ростов
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
5
Родриго Саравия
ОП
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
5
Родриго Саравия
ОП
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Ростов
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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