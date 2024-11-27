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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ростов - Спартак
Ростов - Спартак: обзор матча 27 ноября 2024
Ростов
27.11.2024, среда, 20:30
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
2 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Спартак
19'
Е. Голенков
31'
В. Мелехин
55'
К. Мартинс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Спартак
90'
+2
Желтая карточка
Маркиньос
85'
Желтая карточка
Н. Умяров
Замена
М. Мохеби
️️️️
А. Сутормин
84'
78'
Замена
В. Жозе
️️️️
Х. Медина
Желтая карточка
К. Щетинин
75'
Замена
И. Комаров
️️️️
Д. Глебов
67'
Замена
М. Осипенко
️️️️
К. Кучаев
66'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
Е. Голенков
66'
55'
ГОЛ! 2:1!
К. Мартинс
46'
Замена
Маркиньос
️️️️
Д. Хлусевич
46'
Замена
Э. Барко
️️️️
Д. Зорин
46'
Замена
Н. Умяров
️️️️
Д. Пруцев
46'
Замена
М. Угальде
️️️️
Ш. Николсон
Замена
А. Лангович
️️️️
И. Вахания
46'
40'
Желтая карточка
Д. Зорин
ГОЛ! 2:0!
В. Мелехин
31'
ГОЛ! 1:0!
Е. Голенков
Пас отдал
К. Щетинин
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
18
Константин Кучаев
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
28
Хесус Медина
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
5
Родриго Саравия
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
7
Роналдо
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
10
Иван Комаров
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
8
Михаил Игнатов
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
4-1-3-2
1
Ятимов
11
Сутормин
4
Мелехин
3
Сако
40
Вахания
15
Глебов
57
Жбанов
18
Кучаев
19
Байрамян
69
Голенков
10
Щетинин
3-3-1-2-1
57
Селихов
97
Денисов
68
Литвинов
14
Абена
26
Хлусевич
35
Мартинс
7
Мангаш
25
Пруцев
28
Медина
28
Зорин
11
Николсон
40
Вахания
87
Лангович
87
Лангович
40
Вахания
18
Кучаев
55
Осипенко
55
Осипенко
18
Кучаев
11
Сутормин
9
Мохеби
9
Мохеби
11
Сутормин
15
Глебов
10
Комаров
10
Комаров
15
Глебов
69
Голенков
27
Комличенко
27
Комличенко
69
Голенков
26
Хлусевич
10
Маркиньос
10
Маркиньос
26
Хлусевич
25
Пруцев
18
Умяров
18
Умяров
25
Пруцев
28
Зорин
5
Барко
5
Барко
28
Зорин
28
Медина
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
28
Медина
11
Николсон
9
Угальде
9
Угальде
11
Николсон
Остались в запасе
Ростов
Спартак
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
5
Родриго Саравия
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
98
Александр Максименко
ВР
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
5
Родриго Саравия
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
7
Роналдо
ПВ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Ростов - Спартак
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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