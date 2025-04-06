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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Спартак
Ростов - Спартак: обзор матча 06 апреля 2025
Ростов
06.04.2025, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Спартак
65'
Н. Умяров
68'
К. Мартинс
88'
Э. Барко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Спартак
90'
+2
Замена
Р. Зобнин
️️️️
К. Мартинс
90'
+2
Замена
М. Игнатов
️️️️
Э. Барко
88'
ГОЛ! 0:3!
Э. Барко
Пас отдал
М. Угальде
Замена
Н. Поярков
️️️️
Роналдо
84'
76'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
Л. Гарсия
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Д. Шанталий
71'
Замена
К. Щетинин
️️️️
К. Кучаев
71'
68'
ГОЛ! 0:2!
К. Мартинс
Пас отдал
О. Рябчук
65'
ГОЛ! 0:1!
Н. Умяров
Пас отдал
Э. Барко
61'
Желтая карточка
П. Солари
Желтая карточка
В. Мелехин
61'
59'
Замена
М. Угальде
️️️️
Т. Бонгонда
46'
Замена
П. Солари
️️️️
Маркиньос
Замена
У. Сако
️️️️
И. Комаров
46'
Желтая карточка
Н. Комличенко
45'
+5
Красная карточка
А. Сутормин
45'
Замена
Е. Голенков
️️️️
М. Мохеби
30'
Травма
М. Мохеби
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
9
Мохаммад Мохеби
ЛВ
10
Иван Комаров
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
7
Пабло Солари
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
4-1-3-2
1
Ятимов
11
Сутормин
4
Мелехин
55
Осипенко
40
Вахания
10
Комаров
9
Мохеби
18
Кучаев
7
Роналдо
27
Комличенко
21
Шанталий
4-2-3-1
98
Максименко
97
Денисов
68
Литвинов
14
Абена
5
Рябчук
18
Умяров
35
Мартинс
10
Бонгонда
5
Барко
10
Маркиньос
99
Гарсия
7
Роналдо
16
Поярков
16
Поярков
7
Роналдо
10
Комаров
3
Сако
3
Сако
10
Комаров
18
Кучаев
10
Щетинин
10
Щетинин
18
Кучаев
21
Шанталий
19
Байрамян
19
Байрамян
21
Шанталий
9
Мохеби
69
Голенков
69
Голенков
9
Мохеби
35
Мартинс
47
Зобнин
47
Зобнин
35
Мартинс
99
Гарсия
25
Пруцев
25
Пруцев
99
Гарсия
5
Барко
8
Игнатов
8
Игнатов
5
Барко
10
Маркиньос
7
Солари
7
Солари
10
Маркиньос
10
Бонгонда
9
Угальде
9
Угальде
10
Бонгонда
Остались в запасе
Ростов
Спартак
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Ростов - Спартак
2
1
1
Всего ударов по воротам
10
21
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
15
Офсайды
0
2
Количество передач
252
454
Сейвы
7
1
Точность передач %
66
84
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
4
14
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Факел
- : -
06.12.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Рустам Мухтаров
Михаил Иванов
Дополнительные помощники:
ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Галимов
Резервный судья:
Ранэль Зияков
Инспектор:
Николай Иванов
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Нагучев)
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