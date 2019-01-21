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Спартак - Ростов
Спартак - Ростов: обзор матча 21 января 2019
Спартак
21.01.2019, понедельник, 20:00
Кубок «Матч Премьер»
2 : 1
Завершен
Ростов
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Матчи команд
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Стадион:
Лукойл Арена
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