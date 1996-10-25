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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Ростсельмаш
Спартак - Ростов: обзор матча 25 октября 1996
Спартак
25.10.1996, пятница, 00:00
Чемпионат России, 33 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
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Статистика матча Спартак - Ростов
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0
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Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
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Спартак
Ростов
Босс «Спартака» прокомментировал очередное удаление Максименко
13:53
7
Реакция «Фратрии» на тяжелую победу «Спартака» над «Акроном»
11:55
8
«Очень расстроены»: Аугусто – о потере очков «Зенитом» против «Ростова»
11:47
4
Форвард «Ростова» пожаловался на «Зенит»: «Играют рукой, но судья почему-то не ставит»
11:25
15
Галактионов покинул «Локо», «Краснодар» разгромил ЦСКА, Максименко снова удалили. Главное за неделю
01:36
1
Босс «Спартака» прокомментировал очередное удаление Максименко
13:53
7
Реакция «Фратрии» на тяжелую победу «Спартака» над «Акроном»
11:55
8
Галактионов покинул «Локо», «Краснодар» разгромил ЦСКА, Максименко снова удалили. Главное за неделю
01:36
1
Карседо ответил, почему Даку мало сыграл с «Акроном»
00:20
6
Максименко – третий вратарь в истории РПЛ, получивший две красные за сезон
Вчера, 23:51
11
«Очень расстроены»: Аугусто – о потере очков «Зенитом» против «Ростова»
11:47
4
Форвард «Ростова» пожаловался на «Зенит»: «Играют рукой, но судья почему-то не ставит»
11:25
15
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» не смог победить «Ростов»
Вчера, 21:40
6
Кириченко оценил ничью «Ростова» с «Зенитом» – при нем команда не проигрывает
Вчера, 21:19
4
Семак прокомментировал упущенную победу «Зенита» над «Ростовом»
Вчера, 20:55
29
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