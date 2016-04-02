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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Спартак
Ростов - Спартак: обзор матча 02 апреля 2016
Ростов
02.04.2016, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Спартак
2'
Баштуш
20'
К. Нобоа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Спартак
80'
Вторая желтая
Д. Комбаров
Желтая карточка
А. Бухаров
79'
72'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
С. Паршивлюк
Замена
А. Бухаров
️️️️
Д. Полоз
71'
Замена
А. Ерохин
️️️️
С. Азмун
67'
62'
Замена
А. Зуев
️️️️
А. Зотов
59'
Желтая карточка
А. Зотов
Замена
Т. Калачев
️️️️
Б. Ротенберг
57'
Желтая карточка
П. Могилевец
54'
37'
Замена
И. Попов
️️️️
Е. Макеев
33'
Желтая карточка
Д. Комбаров
ГОЛ! 2:0!
К. Нобоа
Пас отдал
Д. Полоз
20'
ГОЛ! 1:0!
Баштуш
Пас отдал
К. Нобоа
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
20
Сердар Азмун
ПП
28
Павел Могилевец
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ЦЗ
23
Дмитрий Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
27
Ромуло
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Ростов
1
Стас Покатилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
15
Ника Качарава
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
3-3-2-1-1
35
Джанаев
15
Баштуш
99
Новосельцев
44
Навас
30
Кудряшов
8
Гацкан
28
Ротенберг
16
Нобоа
20
Азмун
7
Полоз
28
Могилевец
3-3-2-1-1
32
Ребров
13
Гранат
16
Боккетти
18
Паршивлюк
34
Макеев
27
Ромуло
23
Комбаров
88
Глушаков
10
Мельгарехо
10
Промес
21
Зотов
20
Азмун
21
Ерохин
21
Ерохин
20
Азмун
28
Ротенберг
2
Калачев
2
Калачев
28
Ротенберг
7
Полоз
11
Бухаров
11
Бухаров
7
Полоз
21
Зотов
17
Зуев
17
Зуев
21
Зотов
34
Макеев
71
Попов
71
Попов
34
Макеев
18
Паршивлюк
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
18
Паршивлюк
Остались в запасе
Ростов
Спартак
1
Стас Покатилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
1
Стас Покатилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Ника Качарава
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Ростов - Спартак
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Александр Гончар (Сочи)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
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