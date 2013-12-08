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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Спартак
Ростов - Спартак: обзор матча 08 декабря 2013
Ростов
08.12.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
88'
М. Уорис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Спартак
88'
ГОЛ! 0:1!
М. Уорис
Пас отдал
К. Чельстрем
84'
Замена
К. Чельстрем
️️️️
Т. Коста
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
Б. Су Ю
81'
74'
Желтая карточка
П. Яковлев
68'
Замена
М. Уорис
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
46'
Замена
П. Яковлев
️️️️
А. Озбилиз
Желтая карточка
Б. Су Ю
40'
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
31'
31'
Желтая карточка
Т. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
86
Бен Су Ю
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
9
Кирилл Комбаров
ЛЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
5
Кариока
(К)
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
23
Арас Озбилиз
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
63
Максим Лепский
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
4
Ким Чельстрем
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
20
Маджид Уорис
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Плетикоса
19
Милич
0
Дьяков
15
Баштуш
43
Логашов
8
Гацкан
7
Шешуков
8
Канга
2
Калачев
7
Полоз
86
Ю
4-5-1
32
Ребров
34
Макеев
2
Инсаурральде
30
Карлос
9
Комбаров
23
Озбилиз
5
Кариока
8
Коста
88
Глушаков
14
Хурадо
10
Барриос
86
Ю
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
86
Ю
8
Коста
4
Чельстрем
4
Чельстрем
8
Коста
23
Озбилиз
91
Яковлев
91
Яковлев
23
Озбилиз
14
Хурадо
20
Уорис
20
Уорис
14
Хурадо
Остались в запасе
Ростов
Спартак
63
Максим Лепский
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
57
Вячеслав Кротов
АП
31
Андрей Дикань
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
63
Максим Лепский
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
31
Андрей Дикань
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Ростов - Спартак
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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