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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Ростов
Спартак - Ростов: обзор матча 05 мая 2018
Спартак
05.05.2018, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Ростов
79'
Л. Мельгарехо
84'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Ростов
90'
+3
Вторая желтая
Х. Байрамян
Замена
А. Мамин
️️️️
С. Ханни
89'
ГОЛ! 2:0!
К. Промес
Пас отдал
С. Ханни
84'
82'
Замена
Т. Калачев
️️️️
Ж. Маер
ГОЛ! 1:0!
Л. Мельгарехо
79'
Замена
А. Самедов
️️️️
А. Тимофеев
75'
Желтая карточка
А. Ещенко
73'
69'
Замена
К. Плиев
️️️️
Д. Скопинцев
Замена
Фернандо
️️️️
С. Таски
67'
57'
Желтая карточка
Д. Скопинцев
38'
Желтая карточка
И. Абаев
26'
Желтая карточка
Х. Байрамян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
94
Софьян Ханни
АП
8
Марио Пашалич
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Матия Бобен
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПАЗ
8
Александр Гацкан
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
20
Фернандо
ОП
14
Сергей Еременко
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
19
Александр Самедов
ПП
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
11
Дмитрий Вебер
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
4-1-1-3-1
57
Селихов
10
Мельгарехо
35
Таски
2
Кутепов
38
Ещенко
94
Тимофеев
47
Зобнин
10
Промес
8
Пашалич
94
Ханни
4
Адриано
4-2-2-1-1
31
Абаев
5
Бобен
6
Сигурдссон
15
Ингасон
7
Скопинцев
18
Паршивлюк
8
Гацкан
4
Юсупов
37
Маер
19
Байрамян
14
Шомуродов
94
Ханни
46
Мамин
46
Мамин
94
Ханни
35
Таски
20
Фернандо
20
Фернандо
35
Таски
94
Тимофеев
19
Самедов
19
Самедов
94
Тимофеев
7
Скопинцев
15
Плиев
15
Плиев
7
Скопинцев
37
Маер
2
Калачев
2
Калачев
37
Маер
Остались в запасе
Спартак
Ростов
35
Леонид Миронов
ЦЗ
14
Сергей Еременко
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
77
Зелимхан Бакаев
АП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Массимо Каррера
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
11
Дмитрий Вебер
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
35
Леонид Миронов
ЦЗ
14
Сергей Еременко
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
77
Зелимхан Бакаев
АП
32
Педро Роша
ЛВ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
11
Дмитрий Вебер
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Ростов
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
1 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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