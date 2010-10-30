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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Ростов
Спартак - Ростов: обзор матча 30 октября 2010
Спартак
30.10.2010, суббота, 19:30
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
39'
Веллитон
90+1'
Э. МакГиди (П)
25'
А. Хагуш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Ростов
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. МакГиди
+1
Желтая карточка
И. Окоронкво
Замена
Н. Баженов
️️️️
Д. Комбаров
Замена
М. Ахметович
️️️️
Р. Адамов
Замена
А. Козлов
️️️️
Джано
Желтая карточка
С. Гионеа
ГОЛ! 1:1!
Веллитон
Пас отдал
Э. МакГиди
Желтая карточка
А. Гацкан
ГОЛ! 0:1!
А. Хагуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
21
Антон Ходырев
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
(К)
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
59
Андрей Иванов
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
80
Ибсон
ЦП
7
Джано
АП
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
2
Тимофей Калачев
(К)
ЛП
8
Александр Гацкан
ЦП
16
Чавдар Янков
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
8
Кристиан Майдана
ЛП
18
Никола Дринчич
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
7
Александр Козлов
ПП
Ростов
22
Деян Радич
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
55
Александр Тумасян
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Дикань
21
Ходырев
39
Штранцль
2
Пареха
59
Иванов
7
Шешуков
23
Комбаров
80
Ибсон
46
МакГиди
7
Джано
11
Веллитон
4-4-2
1
Амельченко
14
Хагуш
24
Гионеа
4
Окоронкво
33
Анджелкович
19
Блатняк
8
Гацкан
16
Янков
2
Калачев
21
Адамов
10
Лебеденко
23
Комбаров
32
Баженов
32
Баженов
23
Комбаров
7
Джано
7
Козлов
7
Козлов
7
Джано
21
Адамов
90
Ахметович
90
Ахметович
21
Адамов
Остались в запасе
Спартак
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
8
Кристиан Майдана
ЛП
18
Никола Дринчич
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
55
Александр Тумасян
ЦП
22
Деян Радич
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
Главный тренер
Олег Протасов
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
8
Кристиан Майдана
ЛП
18
Никола Дринчич
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
Остались в запасе
55
Александр Тумасян
ЦП
22
Деян Радич
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Олег Протасов
Статистика матча Спартак - Ростов
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гвардис
(Калининград)
Помощники судьи:
А. Лагун (Санкт-Петербург)
И. Зарипов (Ленинградская область)
Резервный судья:
Г. Жафяров (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:10 (прямая)
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