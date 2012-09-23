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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Ростов
Спартак - Ростов: обзор матча 23 сентября 2012
Спартак
23.09.2012, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Ростов
27'
Э. Эменике
64'
Ари
71'
Э. Эменике
88'
Ф. Синама-Понголь
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Ростов
88'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Синама-Понголь
Пас отдал
А. Шешуков
Травма
Ромуло
85'
82'
Желтая карточка
Д. Кириченко
Замена
Джано
️️️️
Э. МакГиди
77'
76'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Э. Чеснаускис
72'
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Я. Голенда
ГОЛ! 3:0!
Э. Эменике
Пас отдал
П. Яковлев
71'
Замена
П. Яковлев
️️️️
А. Дзюба
68'
Желтая карточка
Э. МакГиди
67'
ГОЛ! 2:0!
Ари
64'
Замена
Ари
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
40'
Травма
Х. Мануэль Хурадо
37'
ГОЛ! 1:0!
Э. Эменике
Пас отдал
Х. Мануэль Хурадо
27'
26'
Желтая карточка
А. Шешуков
Желтая карточка
М. Сухи
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Кариока
ЦП
27
Ромуло
ЦП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
8
Александр Гацкан
ЦП
7
Александр Шешуков
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
39
Ари
ЦФ
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
30
Рэзван Кочиш
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
4-3-1-2
31
Дикань
23
Комбаров
17
Сухи
2
Инсаурральде
34
Макеев
14
Хурадо
27
Ромуло
5
Кариока
46
МакГиди
22
Дзюба
10
Эменике
4-4-2
1
Плетикоса
15
Кисенков
4
Окоронкво
19
Салата
3
Гетигежев
21
Бентли
8
Гацкан
7
Шешуков
88
Чеснаускис
54
Синама-Понголь
16
Голенда
46
МакГиди
7
Джано
7
Джано
46
МакГиди
22
Дзюба
91
Яковлев
91
Яковлев
22
Дзюба
14
Хурадо
39
Ари
39
Ари
14
Хурадо
88
Чеснаускис
7
Полоз
7
Полоз
88
Чеснаускис
16
Голенда
10
Кириченко
10
Кириченко
16
Голенда
Остались в запасе
Спартак
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
30
Рэзван Кочиш
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
30
Рэзван Кочиш
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Спартак - Ростов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 14:45 (прямая)
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