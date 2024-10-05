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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Ростов
Спартак - Ростов: обзор матча 05 октября 2024
Спартак
05.10.2024, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Ростов
28'
Н. Умяров
34'
Ш. Николсон
45+4'
Ш. Николсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Ростов
Замена
Р. Мангаш
️️️️
Маркиньос
80'
Желтая карточка
Р. Литвинов
74'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
М. Угальде
72'
Замена
В. Жозе
️️️️
Ш. Николсон
72'
Замена
А. Дуарте
️️️️
Д. Денисов
64'
60'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
И. Комаров
60'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
А. Лангович
60'
Замена
К. Щетинин
️️️️
М. Мохеби
ГОЛ! 3:0!
Ш. Николсон
Пас отдал
Э. Барко
45'
+4
Желтая карточка
Ш. Николсон
37'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Николсон
Пас отдал
К. Мартинс
34'
ГОЛ! 1:0!
Н. Умяров
28'
21'
Желтая карточка
А. Лангович
Желтая карточка
Д. Денисов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Родриго Саравия
ОП
15
Данил Глебов
ОП
7
Роналдо
ПВ
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
10
Кирилл Щетинин
АП
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
91
Антон Шамонин
ЦФ
4-2-2-2
98
Максименко
5
Рябчук
14
Абена
68
Литвинов
97
Денисов
35
Мартинс
18
Умяров
10
Маркиньос
5
Барко
9
Угальде
11
Николсон
3-4-3
71
Одоевский
3
Сако
55
Осипенко
87
Лангович
11
Сутормин
5
Саравия
15
Глебов
40
Вахания
9
Мохеби
10
Комаров
7
Роналдо
10
Маркиньос
7
Мангаш
7
Мангаш
10
Маркиньос
97
Денисов
4
Дуарте
4
Дуарте
97
Денисов
9
Угальде
10
Бонгонда
10
Бонгонда
9
Угальде
11
Николсон
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
11
Николсон
9
Мохеби
10
Щетинин
10
Щетинин
9
Мохеби
10
Комаров
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Комаров
87
Лангович
27
Комличенко
27
Комличенко
87
Лангович
Остались в запасе
Спартак
Ростов
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Ростов
3
1
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
13
Нарушения
22
13
Офсайды
3
2
Количество передач
415
341
Сейвы
3
1
Точность передач %
75
72
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
10
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Лукойл Арена
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