Во 2 туре Премьер-лиги на «Стадионе Лондон» «Вест Хэм» примет «Челси». Обе команды стартовали по-разному: хозяева разгромно уступили «Сандерленду», а «синие» сыграли вничью с «Кристал Пэлас», при этом сохранив свои ворота сухими. Предстоящая встреча – шанс для «Вест Хэма» восстановить уверенность, а для «Челси» – продлить серию без поражений.

«Вест Хэм»

После летней подготовки, в которой команда провела серию товарищеских матчей, «Вест Хэм» подошeл к старту сезона с неустойчивой формой. Победа над «Грассхоппером» (3:1) и ничья с «Лиллем» в контрольных играх не убедили в надeжности обороны. Поражение 0:3 от «Сандерленда» в первом туре только подтвердило это – команда снова пропустила, что стало уже привычным для последних матчей. В 5 предыдущих играх «молотобойцы» забили и пропустили по 8 мячей. При этом, несмотря на результативность в атаке, оборона остаeтся уязвимой, особенно против соперников, обладающих высоким темпом и прессингом, как у «Челси». Дополнительным фактором давления становится серия из 5 домашних матчей без побед в Премьер-лиге.

«Челси»

Команда входит в сезон на позитивной волне, сохранив непобеждeнную серию из 8 матчей. После уверенных побед в товарищеских встречах с «Миланом», «Байером» и «ПСЖ», «Челси» провeл осторожный матч с «Кристал Пэлас», завершив его без голов, но снова на ноль сзади. В последних 5 играх «синие» забили 11 мячей и пропустили лишь 1, демонстрируя сбалансированность между атакой и обороной. Команда особенно хороша в прессинге и контроле темпа – эти качества могут оказаться решающими против неустойчивой линии защиты «Вест Хэма».

Факты о командах

«Вест Хэм»

Пропускает в 5 последних матчах

Не выигрывает дома в 5 играх Премьер-лиги

В последних 5 матчах забито 8 и пропущено 8 голов

Забивает в 10 из 12 последних матчей

«Челси»

Не проигрывает в 8 последних матчах

Пропускает всего 0.2 гола в среднем за игру (последние 5)

Забивает в 12 из 14 последних матчей

Не пропускает в 3 последних матчах Премьер-лиги

Прогноз на матч

Форма «Челси» говорит сама за себя: уверенность, высокая интенсивность, стабильность в обороне и разнообразие в атаке. В то время как «Вест Хэм» только пытается обрести устойчивость и исправить проблемы в защите, «синие» выглядят более цельной и зрелой командой. Учитывая разницу в стабильности и эффективность игры на старте сезона, «Челси» должен иметь преимущество. Даже если матч не будет богат на голы, у гостей больше шансов на победу за счeт организованности и давления. Поддерживает этот прогноз и статистика: «Челси» не проигрывает, не пропускает и стабильно набирает очки.

