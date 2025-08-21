Введите ваш ник на сайте
«Вест Хэм» – «Челси»: прогноз и ставки на матч 22 августа 2025 с коэффициентом 1.67

21 августа 2025 9:04
Вест Хэм - Челси
22 авг. 2025, пятница 22:00 | Англия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.67
Победа «Челси»
Сделать ставку

Во 2 туре Премьер-лиги на «Стадионе Лондон» «Вест Хэм» примет «Челси». Обе команды стартовали по-разному: хозяева разгромно уступили «Сандерленду», а «синие» сыграли вничью с «Кристал Пэлас», при этом сохранив свои ворота сухими. Предстоящая встреча – шанс для «Вест Хэма» восстановить уверенность, а для «Челси» – продлить серию без поражений.

«Вест Хэм»

После летней подготовки, в которой команда провела серию товарищеских матчей, «Вест Хэм» подошeл к старту сезона с неустойчивой формой. Победа над «Грассхоппером» (3:1) и ничья с «Лиллем» в контрольных играх не убедили в надeжности обороны. Поражение 0:3 от «Сандерленда» в первом туре только подтвердило это – команда снова пропустила, что стало уже привычным для последних матчей. В 5 предыдущих играх «молотобойцы» забили и пропустили по 8 мячей. При этом, несмотря на результативность в атаке, оборона остаeтся уязвимой, особенно против соперников, обладающих высоким темпом и прессингом, как у «Челси». Дополнительным фактором давления становится серия из 5 домашних матчей без побед в Премьер-лиге.

«Челси»

Команда входит в сезон на позитивной волне, сохранив непобеждeнную серию из 8 матчей. После уверенных побед в товарищеских встречах с «Миланом», «Байером» и «ПСЖ», «Челси» провeл осторожный матч с «Кристал Пэлас», завершив его без голов, но снова на ноль сзади. В последних 5 играх «синие» забили 11 мячей и пропустили лишь 1, демонстрируя сбалансированность между атакой и обороной. Команда особенно хороша в прессинге и контроле темпа – эти качества могут оказаться решающими против неустойчивой линии защиты «Вест Хэма».

Факты о командах

«Вест Хэм»

  • Пропускает в 5 последних матчах
  • Не выигрывает дома в 5 играх Премьер-лиги
  • В последних 5 матчах забито 8 и пропущено 8 голов
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей

«Челси»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах
  • Пропускает всего 0.2 гола в среднем за игру (последние 5)
  • Забивает в 12 из 14 последних матчей
  • Не пропускает в 3 последних матчах Премьер-лиги

Личные встречи
23% (8)
20% (7)
57% (20)
30
Забитых мячей
61
0.86
В среднем за матч
1.74
3:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Челси
2 : 1
03.02.2025
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Вест Хэм
0 : 3
21.09.2024
Челси
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Челси
5 : 0
05.05.2024
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Вест Хэм
3 : 1
20.08.2023
Челси
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вест Хэм
1 : 1
11.02.2023
Челси
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Челси
2 : 1
03.09.2022
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Челси
1 : 0
24.04.2022
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вест Хэм
3 : 2
04.12.2021
Челси
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вест Хэм
0 : 1
24.04.2021
Челси
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Челси
3 : 0
21.12.2020
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Вест Хэм
3 : 2
01.07.2020
Челси
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Челси
0 : 1
30.11.2019
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Челси
2 : 0
08.04.2019
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Вест Хэм
0 : 0
23.09.2018
Челси
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Челси
1 : 1
08.04.2018
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Хэм
1 : 0
09.12.2017
Челси
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
1 : 2
06.03.2017
Челси
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
Вест Хэм
2 : 1
26.10.2016
Челси
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Челси
2 : 1
15.08.2016
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Челси
2 : 2
19.03.2016
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Хэм
2 : 1
24.10.2015
Челси
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Вест Хэм
0 : 1
04.03.2015
Челси
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Челси
2 : 0
26.12.2014
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Челси
0 : 0
29.01.2014
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Вест Хэм
0 : 3
23.11.2013
Челси
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Челси
2 : 0
17.03.2013
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Вест Хэм
3 : 1
01.12.2012
Челси
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Челси
3 : 0
23.04.2011
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Вест Хэм
1 : 3
11.09.2010
Челси
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Челси
4 : 1
13.03.2010
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
1 : 1
20.12.2009
Челси
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Хэм
0 : 1
25.04.2009
Челси
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Челси
1 : 1
14.12.2008
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вест Хэм
0 : 4
01.03.2008
Челси
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Челси
1 : 0
01.12.2007
Вест Хэм
Показать все

Прогноз на матч

Форма «Челси» говорит сама за себя: уверенность, высокая интенсивность, стабильность в обороне и разнообразие в атаке. В то время как «Вест Хэм» только пытается обрести устойчивость и исправить проблемы в защите, «синие» выглядят более цельной и зрелой командой. Учитывая разницу в стабильности и эффективность игры на старте сезона, «Челси» должен иметь преимущество. Даже если матч не будет богат на голы, у гостей больше шансов на победу за счeт организованности и давления. Поддерживает этот прогноз и статистика: «Челси» не проигрывает, не пропускает и стабильно набирает очки.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Челси» – коэффициент 1.67
  • «Челси» не пропустит – коэффициент 2.15

1.67
Победа «Челси»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Англия. Премьер-лига Челси Вест Хэм
18+
