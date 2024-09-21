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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Челси
Вест Хэм - Челси: обзор матча 21 сентября 2024
Вест Хэм
21.09.2024, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 3
Завершен
Челси
4'
Н. Джексон
18'
Н. Джексон
47'
К. Палмер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Челси
Желтая карточка
К. Солер
90'
+3
84'
Замена
К. Дьюсбери-Холл
️️️️
Э. Фернандес
Желтая карточка
М. Антонио
83'
Желтая карточка
М. Килман
77'
Замена
А. Крессуэлл
️️️️
Эмерсон
73'
72'
Желтая карточка
М. Кукурелья
Замена
Э. Ирвинг
️️️️
Л. Пакета
72'
64'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Н. Джексон
64'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
К. Палмер
57'
Замена
П. Нету
️️️️
Д. Санчо
57'
Замена
А. Дисаси
️️️️
У. Фофана
Замена
М. Антонио
️️️️
К. Саммервил
54'
Замена
К. Солер
️️️️
Э. Альварес
54'
Желтая карточка
Э. Альварес
49'
Желтая карточка
Т. Соучек
47'
47'
ГОЛ! 0:3!
К. Палмер
Пас отдал
Н. Джексон
45'
+1
Желтая карточка
У. Фофана
Замена
Т. Соучек
️️️️
Г. Родригес
38'
18'
ГОЛ! 0:2!
Н. Джексон
Пас отдал
М. Кайседо
4'
ГОЛ! 0:1!
Н. Джексон
Пас отдал
Д. Санчо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Лукас Пакета
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
20
Джаррод Боуэн
(К)
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
(К)
ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
7
Педру Нету
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Ареоля
33
Эмерсон
15
Мавропанос
3
Килман
29
Ван-Биссака
4
Альварес
2
Родригес
20
Кудус
11
Пакета
20
Боуэн
38
Саммервил
4-2-3-1
97
Санчес
3
Фофана
4
Адарабиойо
6
Колуилл
17
Кукурелья
25
Кайседо
17
Фернандес
11
Джексон
10
Палмер
20
Мадуэке
19
Санчо
33
Эмерсон
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
33
Эмерсон
2
Родригес
28
Соучек
28
Соучек
2
Родригес
4
Альварес
18
Солер
18
Солер
4
Альварес
11
Пакета
18
Ирвинг
18
Ирвинг
11
Пакета
38
Саммервил
18
Антонио
18
Антонио
38
Саммервил
3
Фофана
5
Дисаси
5
Дисаси
3
Фофана
17
Фернандес
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
17
Фернандес
19
Санчо
7
Нету
7
Нету
19
Санчо
11
Джексон
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Джексон
10
Палмер
79
Феликс
79
Феликс
10
Палмер
Остались в запасе
Вест Хэм
Челси
22
Лукаш Фабиански
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Вест Хэм - Челси
5
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
17
10
Офсайды
2
0
Количество передач
469
441
Сейвы
2
7
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
0.87
2.24
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
04.12.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
1 : 0
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Лондон
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