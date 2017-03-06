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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Челси
Вест Хэм - Челси: обзор матча 06 марта 2017
Вест Хэм
06.03.2017, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Челси
90'
М. Ланзини
25'
Э. Азар
50'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Челси
ГОЛ! 1:2!
М. Ланзини
90'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
М. Нобл
77'
76'
Замена
К. Зума
️️️️
В. Мозес
75'
Замена
Виллиан
️️️️
Э. Азар
65'
Замена
Н. Матич
️️️️
Педро
Замена
А. Айю
️️️️
С. Фегули
64'
Замена
С. Бирам
️️️️
У. Рид
64'
50'
ГОЛ! 0:2!
Д. Коста
45'
Желтая карточка
С. Фабрегас
25'
ГОЛ! 0:1!
Э. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
22
Мануэль Ланзини
ЛП
8
Софиан Фегули
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Марк Нобл
ПП
23
Роберт Снодграсс
ЛФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
3-2-3-2
12
Рэндольф
3
Крессуэлл
6
Фонте
23
Рид
8
Фегули
8
Куяте
22
Ланзини
14
Мба Обьянг
16
Нобл
23
Снодграсс
9
Кэрролл
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
4
Луис
3
Алонсо
91
Канте
11
Мозес
4
Фабрегас
9
Педро
10
Азар
19
Коста
16
Нобл
6
Фернандес
6
Фернандес
16
Нобл
23
Рид
3
Бирам
3
Бирам
23
Рид
8
Фегули
24
Айю
24
Айю
8
Фегули
10
Азар
10
Виллиан
10
Виллиан
10
Азар
11
Мозес
4
Зума
4
Зума
11
Мозес
9
Педро
18
Матич
18
Матич
9
Педро
Остались в запасе
Вест Хэм
Челси
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Вест Хэм - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"МАТЧ ТВ"
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