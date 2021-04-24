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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Челси
Вест Хэм - Челси: обзор матча 24 апреля 2021
Вест Хэм
24.04.2021, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Челси
43'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Челси
90'
+5
Желтая карточка
Н. Канте
90'
+4
Желтая карточка
Э. Менди
87'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
Т. Вернер
86'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
С. Аспиликуэта
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Р. Фредерикс
83'
Красная карточка
Ф. Бальбуэна
81'
74'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
К. Пулишич
Замена
М. Ланзини
️️️️
М. Нобл
69'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
П. Форнальс
69'
43'
ГОЛ! 0:1!
Т. Вернер
Пас отдал
Б. Чилвел
42'
Желтая карточка
А. Кристенсен
35'
Желтая карточка
Т. Вернер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вест Хэм
1
Натан Тротт
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
3-3-1-3
22
Фабиански
6
Диоп
2
Бальбуэна
21
Огбонна
34
Цоуфал
28
Соучек
2
Фредерикс
16
Нобл
77
Лингард
8
Форнальс
20
Боуэн
3-3-1-2-1
16
Менди
15
Кристенсен
3
Силва
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
91
Канте
33
Чилвел
21
Жоржиньо
11
Пулишич
7
Маунт
11
Вернер
2
Фредерикс
2
Джонсон
2
Джонсон
2
Фредерикс
16
Нобл
22
Ланзини
22
Ланзини
16
Нобл
8
Форнальс
10
Бенрахма
10
Бенрахма
8
Форнальс
3
Аспиликуэта
24
Джеймс
24
Джеймс
3
Аспиликуэта
11
Пулишич
22
Зиеш
22
Зиеш
11
Пулишич
11
Вернер
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Вернер
Остались в запасе
Вест Хэм
Челси
1
Натан Тротт
ВР
6
Конор Ковентри
ОП
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Натан Тротт
ВР
6
Конор Ковентри
ОП
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Вест Хэм - Челси
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
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