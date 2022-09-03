Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Вест Хэм
Челси - Вест Хэм: обзор матча 03 сентября 2022
Челси
03.09.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Вест Хэм
76'
Б. Чилвел
88'
К. Хаверц
62'
М. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Вест Хэм
90'
+3
Желтая карточка
Т. Керер
ГОЛ! 2:1!
К. Хаверц
88'
86'
Замена
М. Корне
️️️️
П. Форнальс
Замена
Жоржиньо
️️️️
Р. Лофтус-Чик
83'
83'
Замена
А. Огбонна
️️️️
Л. Пакета
ГОЛ! 1:1!
Б. Чилвел
Пас отдал
Т. Силва
76'
74'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
М. Антонио
Замена
Б. Чилвел
️️️️
М. Кукурелья
72'
Замена
К. Хаверц
️️️️
М. Ковачич
72'
62'
ГОЛ! 0:1!
М. Антонио
Замена
М. Маунт
️️️️
К. Пулишич
60'
Замена
А. Броя
️️️️
К. Галлахер
60'
Желтая карточка
Р. Джеймс
55'
55'
Желтая карточка
М. Антонио
Желтая карточка
М. Кукурелья
35'
Желтая карточка
Р. Лофтус-Чик
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
3-2-3-2
16
Менди
3
Фофана
3
Кулибали
3
Силва
17
Кукурелья
24
Джеймс
20
Лофтус-Чик
8
Галлахер
8
Ковачич
19
Стерлинг
11
Пулишич
4-2-3-1
22
Фабиански
34
Цоуфал
6
Керер
4
Зума
33
Эмерсон
41
Райс
28
Соучек
20
Боуэн
11
Пакета
8
Форнальс
18
Антонио
17
Кукурелья
33
Чилвел
33
Чилвел
17
Кукурелья
20
Лофтус-Чик
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
20
Лофтус-Чик
11
Пулишич
7
Маунт
7
Маунт
11
Пулишич
8
Галлахер
27
Броя
27
Броя
8
Галлахер
8
Ковачич
29
Хаверц
29
Хаверц
8
Ковачич
11
Пакета
21
Огбонна
21
Огбонна
11
Пакета
18
Антонио
10
Бенрахма
10
Бенрахма
18
Антонио
8
Форнальс
70
Корне
70
Корне
8
Форнальс
Остались в запасе
Челси
Вест Хэм
13
Кепа
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Конор Ковентри
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
22
Хаким Зиеш
ПВ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Конор Ковентри
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Челси - Вест Хэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Новости команд
Все
Челси
Вест Хэм
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
09:13
Экс-владелец «Челси» близок к покупке зарубежных активов «Лукойла»
00:31
3
Игрок «Челси»: «Я хотел бросить футбол, но агенты сказали, что ты можешь заработать много денег»
Вчера, 17:12
Морган разнес звезду «Челси»: «Редкостный мудак, просирающий свой талант»
24 ноября
Стала известна позиция «Челси» по Алонсо
24 ноября
2
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
09:13
Экс-владелец «Челси» близок к покупке зарубежных активов «Лукойла»
00:31
3
Игрок «Челси»: «Я хотел бросить футбол, но агенты сказали, что ты можешь заработать много денег»
Вчера, 17:12
Морган разнес звезду «Челси»: «Редкостный мудак, просирающий свой талант»
24 ноября
Стала известна позиция «Челси» по Алонсо
24 ноября
2
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+