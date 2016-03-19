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АПЛ 2026/2027
Челси - Вест Хэм
Челси - Вест Хэм: обзор матча 19 марта 2016
Челси
19.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 2
Завершен
Вест Хэм
45+2'
С. Фабрегас
88'
С. Фабрегас (П)
16'
М. Ланзини
62'
Э. Кэрролл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Вест Хэм
Желтая карточка
С. Фабрегас
90'
+1
Желтая карточка
Виллиан
90'
+1
89'
Желтая карточка
Адриан
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Фабрегас
88'
87'
Желтая карточка
М. Антонио
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Оскар
84'
81'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
М. Ланзини
76'
Замена
Э. Эменике
️️️️
Э. Валенсия
64'
Желтая карточка
Ш. Куяте
Замена
Б. Траоре
️️️️
Л. Реми
63'
62'
ГОЛ! 1:2!
Э. Кэрролл
Пас отдал
Д. Пайет
60'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Д. Сахо
Замена
Педро
️️️️
Р. Кенеди
46'
ГОЛ! 1:1!
С. Фабрегас
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
У. Рид
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Ланзини
Желтая карточка
Б. Иванович
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
4
Сеск Фабрегас
ОП
8
Оскар
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
(К)
ОП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
13
Эннер Валенсия
ПВ
25
Диафра Сахо
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Неманья Матич
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Педро
ПВ
12
Пато
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Куртуа
26
Терри
24
Кэхилл
20
Иванович
3
Аспиликуэта
12
Оби Микел
4
Фабрегас
8
Оскар
29
Кенеди
10
Виллиан
14
Реми
3-2-3-2
13
Адриан
21
Огбонна
23
Рид
3
Крессуэлл
8
Куяте
16
Нобл
13
Валенсия
22
Ланзини
10
Пайет
18
Антонио
25
Сахо
8
Оскар
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
8
Оскар
14
Реми
11
Траоре
11
Траоре
14
Реми
29
Кенеди
9
Педро
9
Педро
29
Кенеди
22
Ланзини
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
22
Ланзини
25
Сахо
9
Кэрролл
9
Кэрролл
25
Сахо
13
Валенсия
10
Эменике
10
Эменике
13
Валенсия
Остались в запасе
Челси
Вест Хэм
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Неманья Матич
ОП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
12
Даррен Рэндольф
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Неманья Матич
ОП
12
Пато
ЦФ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Челси - Вест Хэм
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
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