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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Вест Хэм
Челси - Вест Хэм: обзор матча 13 марта 2010
Челси
13.03.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
4 : 1
Завершен
Вест Хэм
16'
Алекс
55'
Д. Дрогба
77'
Ф. Малуда
90'
Д. Дрогба
31'
С. Паркер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Вест Хэм
ГОЛ! 4:1!
Д. Дрогба
Замена
С. Калу
️️️️
Ф. Малуда
Замена
А. Диаманти
️️️️
Илан
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Б. Иванович
ГОЛ! 3:1!
Ф. Малуда
Замена
К. Коул
️️️️
Х. Мидо
Замена
Д. Станислас
️️️️
К. Дайер
Замена
Д. Коул
️️️️
Н. Анелька
ГОЛ! 2:1!
Д. Дрогба
Пас отдал
Ф. Малуда
Желтая карточка
Х. Мидо
ГОЛ! 1:1!
С. Паркер
Пас отдал
К. Дайер
ГОЛ! 1:0!
Алекс
Пас отдал
Ф. Малуда
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
39
Николя Анелька
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
5
Фабио Дапрела
ЛЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ПЗ
18
Кирон Дайер
ЛВ
15
Радослав Ковач
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
25
Илан
ПВ
0
Хоссам Мидо
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Челси
18
Юрий Жирков
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
0
Деку
ЦП
12
Джо Коул
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Вест Хэм
1
Марек Штех
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
23
Алессандро Диаманти
АП
10
Джек Коллисон
ПП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
4-3-2-1
22
Тернбулл
19
Феррейра
26
Терри
20
Иванович
33
Алекс
8
Лэмпард
12
Оби Микел
13
Баллак
13
Малуда
39
Анелька
11
Дрогба
4-3-2-1
31
Грин
23
Спектор
39
Гэббидон
4
Апсон
5
Дапрела
15
Ковач
8
Паркер
85
Бехрами
25
Илан
18
Дайер
0
Мидо
20
Иванович
18
Жирков
18
Жирков
20
Иванович
39
Анелька
12
Коул
12
Коул
39
Анелька
13
Малуда
8
Калу
8
Калу
13
Малуда
18
Дайер
19
Станислас
19
Станислас
18
Дайер
25
Илан
23
Диаманти
23
Диаманти
25
Илан
0
Мидо
24
Коул
24
Коул
0
Мидо
Остались в запасе
Челси
Вест Хэм
25
Джеффри Брума
ЦЗ
0
Деку
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Марек Штех
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
10
Джек Коллисон
ПП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Остались в запасе
25
Джеффри Брума
ЦЗ
0
Деку
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Штех
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
10
Джек Коллисон
ПП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Статистика матча Челси - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 17:55 (прямая)
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