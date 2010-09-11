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Вест Хэм - Челси
Вест Хэм - Челси: обзор матча 11 сентября 2010
Вест Хэм
11.09.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 3
Завершен
Челси
85'
С. Паркер
2'
М. Эссьен
17'
С. Калу
83'
М. Эссьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Челси
Желтая карточка
М. Нобл
ГОЛ! 1:3!
С. Паркер
Замена
Ф. Малуда
️️️️
С. Калу
ГОЛ! 0:3!
М. Эссьен
Замена
Алекс
️️️️
Д. Терри
Замена
Г. Какута
️️️️
Н. Анелька
Замена
Ф. Пикьонн
️️️️
В. Бехрами
Желтая карточка
Б. Иванович
Замена
К. Дайер
️️️️
Л. Боа Морте
Желтая карточка
С. Паркер
Желтая карточка
Э. Коул
17'
ГОЛ! 0:2!
С. Калу
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Эссьен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
11
Виктор Обинна
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
7
Рамирес
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вест Хэм
1
Марек Штех
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
16
Пабло Баррера
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
13
Флоран Малуда
ЛВ
5
Гаэль Какута
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-4-2
31
Грин
6
Илунга
26
Бен-Хаим
4
Апсон
2
Якобсен
16
Нобл
85
Бехрами
8
Паркер
11
Боа Морте
24
Коул
11
Обинна
4-1-2-3
1
Чех
19
Феррейра
26
Терри
20
Иванович
3
Коул
2
Эссьен
7
Рамирес
12
Оби Микел
8
Калу
11
Дрогба
39
Анелька
11
Боа Морте
18
Дайер
18
Дайер
11
Боа Морте
85
Бехрами
10
Пикьонн
10
Пикьонн
85
Бехрами
39
Анелька
5
Какута
5
Какута
39
Анелька
26
Терри
33
Алекс
33
Алекс
26
Терри
8
Калу
13
Малуда
13
Малуда
8
Калу
Остались в запасе
Вест Хэм
Челси
1
Марек Штех
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
16
Пабло Баррера
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
Главный тренер
Авраам Грант
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Марек Штех
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
16
Пабло Баррера
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Вест Хэм - Челси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Аптон Парк
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