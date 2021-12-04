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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Челси
Вест Хэм - Челси: обзор матча 04 декабря 2021
Вест Хэм
04.12.2021, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 2
Завершен
Челси
40'
М. Ланзини (П)
56'
Д. Боуэн
87'
А. Масуаку
28'
Т. Силва
44'
М. Маунт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Челси
90'
+4
Желтая карточка
А. Кристенсен
90'
+2
Желтая карточка
Р. Джеймс
Желтая карточка
В. Цоуфал
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
А. Масуаку
Пас отдал
М. Антонио
87'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
М. Ланзини
85'
73'
Замена
К. Пулишич
️️️️
М. Алонсо
Замена
П. Форнальс
️️️️
К. Зума
71'
64'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Х. Зиеш
ГОЛ! 2:2!
Д. Боуэн
Пас отдал
В. Цоуфал
56'
46'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
К. Хаверц
Замена
А. Масуаку
️️️️
Б. Джонсон
45'
+2
44'
ГОЛ! 1:2!
М. Маунт
Пас отдал
Х. Зиеш
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Ланзини
40'
28'
ГОЛ! 0:1!
Т. Силва
Пас отдал
М. Маунт
23'
Желтая карточка
Жоржиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
33
Харрисон Эшби
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
3-4-2-1
22
Фабиански
4
Зума
15
Доусон
6
Диоп
34
Цоуфал
41
Райс
28
Соучек
2
Джонсон
22
Ланзини
20
Боуэн
18
Антонио
3-2-2-2-1
16
Менди
22
Рюдигер
3
Силва
15
Кристенсен
24
Джеймс
3
Алонсо
20
Лофтус-Чик
21
Жоржиньо
22
Зиеш
7
Маунт
29
Хаверц
2
Джонсон
26
Масуаку
26
Масуаку
2
Джонсон
4
Зума
8
Форнальс
8
Форнальс
4
Зума
22
Ланзини
10
Бенрахма
10
Бенрахма
22
Ланзини
3
Алонсо
11
Пулишич
11
Пулишич
3
Алонсо
22
Зиеш
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
22
Зиеш
29
Хаверц
9
Лукаку
9
Лукаку
29
Хаверц
Остались в запасе
Вест Хэм
Челси
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
33
Харрисон Эшби
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
33
Харрисон Эшби
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Вест Хэм - Челси
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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