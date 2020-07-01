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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Челси
Вест Хэм - Челси: обзор матча 01 июля 2020
Вест Хэм
01.07.2020, среда, 22:15
Англия. Премьер-лига, 32 тур
3 : 2
Завершен
Челси
45+2'
Т. Соучек
51'
М. Антонио
90'
А. Ярмоленко
42'
Виллиан (П)
72'
Виллиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Челси
Замена
Ф. Бальбуэна
️️️️
П. Форнальс
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
А. Ярмоленко
Пас отдал
М. Антонио
90'
82'
Желтая карточка
Виллиан
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Д. Боуэн
78'
72'
ГОЛ! 2:2!
Виллиан
Желтая карточка
Д. Райс
70'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
М. Ланзини
68'
Желтая карточка
М. Ланзини
65'
63'
Замена
О. Жиру
️️️️
Т. Абрахам
63'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Р. Баркли
53'
Замена
М. Маунт
️️️️
М. Ковачич
ГОЛ! 2:1!
М. Антонио
Пас отдал
Д. Боуэн
51'
ГОЛ! 1:1!
Т. Соучек
Пас отдал
Д. Боуэн
45'
+2
42'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Виллиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Элфи Льюис
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-2-2-2
22
Фабиански
3
Крессуэлл
21
Огбонна
6
Диоп
2
Фредерикс
41
Райс
28
Соучек
8
Форнальс
22
Ланзини
18
Антонио
20
Боуэн
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
15
Кристенсен
3
Алонсо
91
Канте
8
Ковачич
6
Баркли
11
Пулишич
10
Виллиан
18
Абрахам
8
Форнальс
2
Бальбуэна
2
Бальбуэна
8
Форнальс
22
Ланзини
10
Уилшир
10
Уилшир
22
Ланзини
20
Боуэн
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
20
Боуэн
6
Баркли
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
6
Баркли
8
Ковачич
7
Маунт
7
Маунт
8
Ковачич
18
Абрахам
9
Жиру
9
Жиру
18
Абрахам
Остались в запасе
Вест Хэм
Челси
6
Элфи Льюис
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Бен Джонсон
ПЗ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
6
Элфи Льюис
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Бен Джонсон
ПЗ
9
Албиан Айети
ЦФ
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Вест Хэм - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Лондон
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