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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Челси
Вест Хэм - Челси: обзор матча 24 октября 2015
Вест Хэм
24.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Челси
17'
М. Сарате
79'
Э. Кэрролл
56'
Г. Кэхилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Челси
90'
+5
Желтая карточка
Д. Оби Микел
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
М. Нобл
90'
+2
87'
Замена
А. Рахман Баба
️️️️
С. Аспиликуэта
82'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Рамирес
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
М. Ланзини
82'
81'
Желтая карточка
Виллиан
ГОЛ! 2:1!
Э. Кэрролл
Пас отдал
А. Крессуэлл
79'
Желтая карточка
Ш. Куяте
74'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
М. Сарате
69'
56'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кэхилл
Пас отдал
Виллиан
46'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
С. Фабрегас
45'
Желтая карточка
Д. Коста
45'
Желтая карточка
С. Фабрегас
44'
Вторая желтая
Н. Матич
35'
Желтая карточка
Н. Матич
24'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
ГОЛ! 1:0!
М. Сарате
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Мауро Сарате
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
7
Рамирес
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Челси
32
Марко Амелия
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Оскар
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Адриан
3
Крессуэлл
5
Томкинс
39
Коллинс
6
Дженкинсон
8
Куяте
16
Нобл
22
Ланзини
10
Пайет
25
Сахо
9
Сарате
4-1-2-2-1
31
Бегович
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
26
Терри
4
Зума
18
Матич
4
Фабрегас
7
Рамирес
10
Виллиан
10
Азар
19
Коста
22
Ланзини
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
22
Ланзини
9
Сарате
9
Кэрролл
9
Кэрролл
9
Сарате
3
Аспиликуэта
21
Баба
21
Баба
3
Аспиликуэта
4
Фабрегас
12
Оби Микел
12
Оби Микел
4
Фабрегас
7
Рамирес
9
Фалькао
9
Фалькао
7
Рамирес
Остались в запасе
Вест Хэм
Челси
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
18
Майкл Антонио
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
32
Марко Амелия
ВР
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Оскар
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
18
Майкл Антонио
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Оскар
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Вест Хэм - Челси
1
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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