«Ницца» – «Брага»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 2.17

10 декабря 2025 9:55
Ницца - Брага
11 дек. 2025, четверг 20:45 | Лига Европы, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.17
Победа Браги
Сделать ставку

11 декабря на «Альянц Ривьера» «Ницца» завершает сложнейшую еврокампанию матчем против «Браги». Французский клуб проиграл все пять игр группового этапа и уже потерял шансы на евровесну. В то же время «Брага» уверенно движется к плей-офф, демонстрируя яркий атакующий футбол. Несмотря на разницу в турнирном положении, мотивация у обеих команд высокая: хозяевам нужно прервать затяжной спад, гостям – закрепить позицию в верхней части группы.

«Ницца»

Команда переживает тяжeлый период. Поражение 0:3 от «Порту» стало уже пятым подряд в Лиге Европы, а в чемпионате также не удаeтся переломить ситуацию: 0:1 от «Анже» и 1:3 от «Лорьяна». За последние пять матчей «Ницца» забила лишь 3 гола и пропустила 14 – худший показатель в группе. Диоп по-прежнему остаeтся главной угрозой в атаке – 6 мячей в 19 играх, но его усилий явно недостаточно. Команда допускает много потерь под давлением, а центр обороны не справляется с быстрыми разрезающими передачами соперников.

«Брага»

Португальцы в отличном состоянии и подходят к матчу с серией из пяти матчей без поражений во всех турнирах. В Лиге Европы команда забивает уже 10 матчей подряд, а в последних пяти – 13 голов. Саласар набрал топ-форму: 10 мячей в 22 встречах и постоянная угроза в штрафной. «Брага» действует сбалансированно: атакующий темп поддерживается уверенным контролем мяча, а ошибки в защите минимизированы – всего 5 пропущенных за пять игр. Последние победы 4:2, 4:0 и 2:1 подчeркивают высокий уровень структуры и реализации моментов.

Факты о командах

«Ницца»

  • 0 очков после 5 туров ЛЕ
  • 7 поражений подряд во всех турнирах
  • В среднем: 0.60 забито и 2.80 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает 7 матчей подряд
  • Диоп – 6 голов в сезоне

«Брага»

  • 10 очков после 5 туров ЛЕ
  • 5 матчей без поражений
  • В среднем: 2.60 забито и 1.00 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • 13 мячей за последние 5 игр
  • Саласар – 10 голов в сезоне

Прогноз на матч «Ницца» – «Брага»

Разница в текущей форме огромна. «Ницца» играет нестабильно, допускает много провалов в обороне и идeт на матч без турнирной мотивации. «Брага» же уверенно контролирует игры и демонстрирует один из лучших показателей по голам в турнире, при этом сохраняет дисциплину в защите. Французы способны зацепиться за гол дома, но остановить атакующую машину гостей будет сложно. Ожидается открытая игра с преимуществом португальского клуба в контроле и реализации.

Прогноз: Победа Браги – коэффициент 2.17
Дополнительно: тотал Браги больше 1.5 – коэффициент 2.05

2.17
Победа Браги
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы Брага Ницца
Рекомендуем
18+
