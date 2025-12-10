11 декабря на «Альянц Ривьера» «Ницца» завершает сложнейшую еврокампанию матчем против «Браги». Французский клуб проиграл все пять игр группового этапа и уже потерял шансы на евровесну. В то же время «Брага» уверенно движется к плей-офф, демонстрируя яркий атакующий футбол. Несмотря на разницу в турнирном положении, мотивация у обеих команд высокая: хозяевам нужно прервать затяжной спад, гостям – закрепить позицию в верхней части группы.

«Ницца»

Команда переживает тяжeлый период. Поражение 0:3 от «Порту» стало уже пятым подряд в Лиге Европы, а в чемпионате также не удаeтся переломить ситуацию: 0:1 от «Анже» и 1:3 от «Лорьяна». За последние пять матчей «Ницца» забила лишь 3 гола и пропустила 14 – худший показатель в группе. Диоп по-прежнему остаeтся главной угрозой в атаке – 6 мячей в 19 играх, но его усилий явно недостаточно. Команда допускает много потерь под давлением, а центр обороны не справляется с быстрыми разрезающими передачами соперников.

«Брага»

Португальцы в отличном состоянии и подходят к матчу с серией из пяти матчей без поражений во всех турнирах. В Лиге Европы команда забивает уже 10 матчей подряд, а в последних пяти – 13 голов. Саласар набрал топ-форму: 10 мячей в 22 встречах и постоянная угроза в штрафной. «Брага» действует сбалансированно: атакующий темп поддерживается уверенным контролем мяча, а ошибки в защите минимизированы – всего 5 пропущенных за пять игр. Последние победы 4:2, 4:0 и 2:1 подчeркивают высокий уровень структуры и реализации моментов.

Факты о командах

«Ницца»

0 очков после 5 туров ЛЕ

7 поражений подряд во всех турнирах

В среднем: 0.60 забито и 2.80 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Пропускает 7 матчей подряд

Диоп – 6 голов в сезоне

«Брага»

10 очков после 5 туров ЛЕ

5 матчей без поражений

В среднем: 2.60 забито и 1.00 пропущено за игру (последние 5 матчей)

13 мячей за последние 5 игр

Саласар – 10 голов в сезоне

Прогноз на матч «Ницца» – «Брага»

Разница в текущей форме огромна. «Ницца» играет нестабильно, допускает много провалов в обороне и идeт на матч без турнирной мотивации. «Брага» же уверенно контролирует игры и демонстрирует один из лучших показателей по голам в турнире, при этом сохраняет дисциплину в защите. Французы способны зацепиться за гол дома, но остановить атакующую машину гостей будет сложно. Ожидается открытая игра с преимуществом португальского клуба в контроле и реализации.

Прогноз: Победа Браги – коэффициент 2.17

Дополнительно: тотал Браги больше 1.5 – коэффициент 2.05