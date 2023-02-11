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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Челси
Вест Хэм - Челси: обзор матча 11 февраля 2023
Вест Хэм
11.02.2023, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Челси
28'
Эмерсон
16'
Ж. Феликс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Челси
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Н. Агер
81'
79'
Замена
К. Галлахер
️️️️
Р. Лофтус-Чик
68'
Замена
М. Маунт
️️️️
Н. Мадуэке
68'
Замена
Б. Чилвел
️️️️
М. Кукурелья
68'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
М. Мудрик
Замена
Д. Ингс
️️️️
М. Антонио
67'
Замена
Ф. Даунс
️️️️
С. Бенрахма
67'
65'
Желтая карточка
Б. Бадьяшиль
Желтая карточка
В. Цоуфал
55'
ГОЛ! 1:1!
Эмерсон
Пас отдал
Д. Боуэн
28'
16'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Феликс
Пас отдал
Э. Фернандес
Замена
Т. Соучек
️️️️
Л. Пакета
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
13
Кепа
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Вест Хэм
94
Джозеф Ананг
ВР
47
Кристиан Хеги
ВР
2
Бен Джонсон
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
3-3-3-1
22
Фабиански
6
Керер
21
Огбонна
21
Агер
33
Эмерсон
41
Райс
34
Цоуфал
10
Бенрахма
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
4-1-1-2-2
13
Кепа
24
Джеймс
3
Силва
5
Бадьяшиль
17
Кукурелья
17
Фернандес
20
Лофтус-Чик
20
Мадуэке
27
Мудрик
29
Хаверц
79
Феликс
21
Агер
2
Джонсон
2
Джонсон
21
Агер
11
Пакета
28
Соучек
28
Соучек
11
Пакета
10
Бенрахма
4
Даунс
4
Даунс
10
Бенрахма
18
Антонио
28
Ингс
28
Ингс
18
Антонио
17
Кукурелья
33
Чилвел
33
Чилвел
17
Кукурелья
20
Лофтус-Чик
8
Галлахер
8
Галлахер
20
Лофтус-Чик
20
Мадуэке
7
Маунт
7
Маунт
20
Мадуэке
27
Мудрик
22
Зиеш
22
Зиеш
27
Мудрик
Остались в запасе
Вест Хэм
Челси
94
Джозеф Ананг
ВР
47
Кристиан Хеги
ВР
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
94
Джозеф Ананг
ВР
47
Кристиан Хеги
ВР
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Вест Хэм - Челси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Лондон
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