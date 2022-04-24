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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Вест Хэм
Челси - Вест Хэм: обзор матча 24 апреля 2022
Челси
24.04.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
90'
К. Пулишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Вест Хэм
ГОЛ! 1:0!
К. Пулишич
Пас отдал
М. Алонсо
90'
Пенальти не реализован!
Жоржиньо
87'
86'
Красная карточка
К. Доусон
Желтая карточка
М. Алонсо
82'
78'
Замена
М. Ланзини
️️️️
С. Бенрахма
Замена
Р. Лукаку
️️️️
К. Хаверц
76'
Замена
К. Пулишич
️️️️
Т. Вернер
76'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
Р. Лофтус-Чик
76'
73'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
А. Ярмоленко
62'
Замена
Д. Райс
️️️️
М. Нобл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
26
Артур Масуаку
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
33
Алекс Крал
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
45
Никола Влашич
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Менди
3
Алонсо
3
Силва
15
Кристенсен
3
Аспиликуэта
91
Канте
21
Жоржиньо
20
Лофтус-Чик
7
Маунт
11
Вернер
29
Хаверц
3-3-1-3
22
Фабиански
2
Джонсон
3
Крессуэлл
15
Доусон
34
Цоуфал
28
Соучек
26
Масуаку
16
Нобл
7
Ярмоленко
8
Форнальс
10
Бенрахма
11
Вернер
11
Пулишич
11
Пулишич
11
Вернер
20
Лофтус-Чик
22
Зиеш
22
Зиеш
20
Лофтус-Чик
29
Хаверц
9
Лукаку
9
Лукаку
29
Хаверц
16
Нобл
41
Райс
41
Райс
16
Нобл
10
Бенрахма
22
Ланзини
22
Ланзини
10
Бенрахма
7
Ярмоленко
20
Боуэн
20
Боуэн
7
Ярмоленко
Остались в запасе
Челси
Вест Хэм
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
45
Никола Влашич
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
45
Никола Влашич
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Челси - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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