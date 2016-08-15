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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Вест Хэм
Челси - Вест Хэм: обзор матча 15 августа 2016
Челси
15.08.2016, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Вест Хэм
47'
Э. Азар (П)
89'
Д. Коста
77'
Д. Коллинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Вест Хэм
Желтая карточка
Педро
90'
+3
Желтая карточка
Н. Матич
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Д. Коста
Пас отдал
М. Батшуайи
89'
Замена
В. Мозес
️️️️
Э. Азар
85'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Оскар
85'
Замена
Педро
️️️️
Виллиан
80'
77'
ГОЛ! 1:1!
Д. Коллинс
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
75'
67'
Замена
Д. Пайет
️️️️
Х. Нордтвейт
52'
Замена
С. Бирам
️️️️
М. Антонио
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Азар
47'
46'
Желтая карточка
М. Антонио
35'
Замена
Г. Торе
️️️️
А. Айю
21'
Желтая карточка
Д. Коллинс
Желтая карточка
Д. Коста
19'
Желтая карточка
Н. Канте
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
18
Неманья Матич
ОП
8
Оскар
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
16
Марк Нобл
ЦП
8
Шейку Куяте
ПП
13
Эннер Валенсия
ЛФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
34
Ола Эйна
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
4-2-1-2-1
1
Куртуа
20
Иванович
26
Терри
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
91
Канте
18
Матич
8
Оскар
10
Азар
10
Виллиан
19
Коста
4-2-1-3
13
Адриан
23
Рид
39
Коллинс
6
Нордтвейт
26
Масуаку
8
Куяте
16
Нобл
24
Айю
18
Антонио
9
Кэрролл
13
Валенсия
10
Азар
11
Мозес
11
Мозес
10
Азар
10
Виллиан
9
Педро
9
Педро
10
Виллиан
8
Оскар
44
Батшуайи
44
Батшуайи
8
Оскар
6
Нордтвейт
10
Пайет
10
Пайет
6
Нордтвейт
18
Антонио
3
Бирам
3
Бирам
18
Антонио
24
Айю
30
Торе
30
Торе
24
Айю
Остались в запасе
Челси
Вест Хэм
31
Асмир Бегович
ВР
34
Ола Эйна
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
34
Ола Эйна
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Челси - Вест Хэм
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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