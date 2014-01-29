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АПЛ 2026/2027
Челси - Вест Хэм
Челси - Вест Хэм: обзор матча 29 января 2014
Челси
29.01.2014, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Вест Хэм
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Вест Хэм
Желтая карточка
Рамирес
84'
80'
Замена
А. Ночерино
️️️️
К. Нолан
Замена
Д. Ба
️️️️
Оскар
80'
74'
Желтая карточка
К. Нолан
64'
Замена
К. Коул
️️️️
Э. Кэрролл
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
С. Аспиликуэта
63'
Замена
Н. Матич
️️️️
Д. Оби Микел
63'
61'
Желтая карточка
М. Тэйлор
58'
Желтая карточка
Д. О'Брайен
30'
Замена
М. Джарвис
️️️️
М. Диаме
29'
Травма
М. Диаме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Рамирес
ОП
12
Джон Оби Микел
ОП
8
Оскар
АП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
17
Джой О'Брайен
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ОП
16
Марк Нобл
ОП
4
Кевин Нолан
(К)
АП
19
Стюарт Даунинг
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
24
Карлтон Коул
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
4-2-3-1
1
Чех
26
Терри
24
Кэхилл
20
Иванович
3
Аспиликуэта
7
Рамирес
12
Оби Микел
10
Азар
8
Оскар
10
Виллиан
9
Это'О
4-2-3-1
13
Адриан
55
Демель
39
Коллинс
5
Томкинс
17
О'Брайен
17
Диаме
16
Нобл
19
Даунинг
4
Нолан
31
Тэйлор
9
Кэрролл
12
Оби Микел
18
Матич
18
Матич
12
Оби Микел
3
Аспиликуэта
8
Лэмпард
8
Лэмпард
3
Аспиликуэта
8
Оскар
19
Ба
19
Ба
8
Оскар
17
Диаме
16
Джарвис
16
Джарвис
17
Диаме
4
Нолан
23
Ночерино
23
Ночерино
4
Нолан
9
Кэрролл
24
Коул
24
Коул
9
Кэрролл
Остались в запасе
Челси
Вест Хэм
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
11
Равель Моррисон
АП
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
Остались в запасе
11
Равель Моррисон
АП
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Челси - Вест Хэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 23:40 (прямая)
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