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АПЛ 2026/2027
Челси - Вест Хэм
Челси - Вест Хэм: обзор матча 23 апреля 2011
Челси
23.04.2011, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
3 : 0
Завершен
Вест Хэм
44'
Ф. Лэмпард
84'
Ф. Торрес
90+3'
Ф. Малуда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Вест Хэм
ГОЛ! 3:0!
Ф. Малуда
Пас отдал
Ф. Торрес
+3
ГОЛ! 2:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Н. Анелька
Замена
В. Обинна
️️️️
Ф. Сирс
Желтая карточка
Д. Ба
Замена
Ф. Пикьонн
️️️️
К. Коул
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Дрогба
Замена
Н. Анелька
️️️️
С. Калу
Замена
Р. Кин
️️️️
М. Нобл
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
М. Эссьен
Травма
М. Эссьен
ГОЛ! 1:0!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Э. Коул
Травма
Д. Луис
Желтая карточка
Б. Иванович
Желтая карточка
Т. Хитцльшпергер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
2
Майкл Эссьен
ПП
13
Флоран Малуда
ЛФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
8
Саломон Калу
РФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
23
Джонатан Спектор
ПП
24
Карлтон Коул
(К)
ЛФ
19
Демба Ба
ЦФ
20
Фредди Сирс
РФ
Главный тренер
Авраам Грант
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
5
Райан Бертранд
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Вест Хэм
25
Рууд Боффин
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
4-3-3
1
Чех
3
Коул
4
Луис
20
Иванович
26
Терри
8
Лэмпард
12
Оби Микел
2
Эссьен
13
Малуда
11
Дрогба
8
Калу
4-3-3
31
Грин
2
Якобсен
3
Да Кошта
39
Гэббидон
3
Бридж
23
Спектор
16
Нобл
0
Хитцльшпергер
20
Сирс
19
Ба
24
Коул
2
Эссьен
51
Бенаюн
51
Бенаюн
2
Эссьен
11
Дрогба
9
Торрес
9
Торрес
11
Дрогба
8
Калу
39
Анелька
39
Анелька
8
Калу
24
Коул
10
Пикьонн
10
Пикьонн
24
Коул
20
Сирс
11
Обинна
11
Обинна
20
Сирс
16
Нобл
7
Кин
7
Кин
16
Нобл
Остались в запасе
Челси
Вест Хэм
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
5
Райан Бертранд
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
25
Рууд Боффин
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
Главный тренер
Авраам Грант
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
5
Райан Бертранд
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
Остались в запасе
25
Рууд Боффин
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Авраам Грант
Статистика матча Челси - Вест Хэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:25 (прямая)
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