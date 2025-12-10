Введите ваш ник на сайте
«Штурм» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 2.25

10 декабря 2025 9:21
Штурм - Црвена Звезда
11 дек. 2025, четверг 20:45 | Лига Европы, 6 тур
2.25
Победа Црвены Звезды
11 декабря «Штурм» принимает «Црвену Звезду» на «Либенауэр». Австрийский клуб в непростом положении: всего 4 очка после пяти туров и отсутствие побед в трeх последних матчах Лиги Европы значительно осложнили борьбу за евровесну. «Црвена Звезда», напротив, сохраняет реальные шансы на плей-офф и подходит к встрече в более уверенном состоянии. Однако домашний фактор и атакующая статистика «Штурма» позволяют ожидать упорный матч с голами.

«Штурм»

Команда нестабильна, но не безнадeжна. В последних пяти матчах клуб забил 6 голов и забивает уже 6 встреч подряд. Китейшвили – главный ударный форвард, 11 голов в 20 играх, он способен решить эпизод в одиночку. Но оборона часто подводит: 9 пропущенных за пять матчей и средний показатель 1.80 пропущенного за игру говорят о проблемах с позиционной структурой. Две победы в Бундеслиге над «ГАК» и «Хартбергом» показывают, что дома «Штурм» может контролировать темп, но в еврокубках пока не хватает концентрации.

«Црвена Звезда»

Сербский клуб выглядит целостнее и увереннее. Победа 1:0 над ФКСБ в прошлом туре ЛЕ укрепила шансы на проход. Команда забивает в среднем 1.60 за матч и регулярно создаeт моменты за счeт высокой плотности в атаке. Катаи – лидер нападения, 15 голов в 19 встречах, игрок, способный постоянно нагружать защиту соперника. Оборона действует надeжнее, чем у хозяев: в последних пяти играх пропущено только 5 мячей, а три победы подряд в чемпионате Сербии подтверждают хорошую текущую форму.

Факты о командах

«Штурм»

  • 4 очка после 5 туров ЛЕ
  • Не может выиграть 3 матча подряд в ЛЕ
  • В среднем: 1.20 забито и 1.80 пропущено за игру
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • Китейшвили – 11 голов в сезоне

«Црвена Звезда»

  • 7 очков после 5 туров ЛЕ
  • Не проигрывает 5 матчей подряд
  • В среднем: 1.60 забито и 1.00 пропущено за игру
  • 8 голов за последние 5 матчей
  • Катаи – 15 голов в сезоне

Прогноз на матч «Штурм» – «Црвена Звезда»

У «Црвены Звезды» больше аргументов: качество состава, лучшая оборона и высокий уровень реализации. Но «Штурм» стабильно забивает и дома способен создать давление на сербов, особенно в начале матча. Ожидается интенсивная игра с преимуществом гостей по структуре и контролю, но с шансами хозяев на гол. Турнирная мотивация обеих команд предполагает открытый футбол без игры на удержание. Вероятнее всего, встреча окажется результативной и завершится успехом гостей.

Прогноз: победа Црвены Звезды – коэффициент 2.25
Дополнительно: обе забьют – коэффициент 1.92

2.25
Победа Црвены Звезды
Автор: Мещеряков Денис
Лига Европы Црвена Звезда Штурм
