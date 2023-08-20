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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Челси
Вест Хэм - Челси: обзор матча 20 августа 2023
Вест Хэм
20.08.2023, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Челси
7'
Н. Агер
53'
М. Антонио
90+5'
Л. Пакета (П)
28'
К. Чуквуэмека
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Челси
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Л. Пакета
90'
+5
83'
Замена
М. Берстоу
️️️️
М. Густо
Замена
Э. Альварес
️️️️
Д. Уорд-Проус
81'
Замена
П. Форнальс
️️️️
М. Антонио
76'
75'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
К. Галлахер
72'
Желтая карточка
Н. Джексон
Замена
А. Огбонна
️️️️
С. Бенрахма
69'
Вторая желтая
Н. Агер
67'
61'
Замена
М. Кайседо
️️️️
Б. Чилвел
ГОЛ! 2:1!
М. Антонио
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
53'
46'
Замена
М. Мудрик
️️️️
К. Чуквуэмека
Желтая карточка
Эмерсон
45'
43'
Пенальти не реализован!
Э. Фернандес
40'
Желтая карточка
К. Чуквуэмека
36'
Желтая карточка
А. Дисаси
Желтая карточка
Л. Пакета
35'
28'
ГОЛ! 1:1!
К. Чуквуэмека
Желтая карточка
Н. Агер
13'
ГОЛ! 1:0!
Н. Агер
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Челси
13
Лукас Бергстрем
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
18
Лесли Угочукву
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Ареоля
33
Эмерсон
4
Зума
21
Агер
34
Цоуфал
28
Соучек
30
Уорд-Проус
10
Бенрахма
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
3-3-2-2
97
Санчес
5
Дисаси
3
Силва
6
Колуилл
27
Густо
17
Фернандес
33
Чилвел
17
Чуквуэмека
8
Галлахер
11
Джексон
19
Стерлинг
10
Бенрахма
21
Огбонна
21
Огбонна
10
Бенрахма
30
Уорд-Проус
4
Альварес
4
Альварес
30
Уорд-Проус
18
Антонио
8
Форнальс
8
Форнальс
18
Антонио
33
Чилвел
25
Кайседо
25
Кайседо
33
Чилвел
17
Чуквуэмека
27
Мудрик
27
Мудрик
17
Чуквуэмека
8
Галлахер
20
Мадуэке
20
Мадуэке
8
Галлахер
27
Густо
48
Берстоу
48
Берстоу
27
Густо
Остались в запасе
Вест Хэм
Челси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Лукас Бергстрем
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Вест Хэм - Челси
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
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