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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вест Хэм - Челси
Вест Хэм - Челси: обзор матча 26 октября 2016
Вест Хэм
26.10.2016, среда, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Челси
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вест Хэм - Челси
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0
0
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0
0
Матчи команд
Вест Хэм
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Вест Хэм
- : -
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07.11.2026
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1 : 0
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Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
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Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
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Информация о матче
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