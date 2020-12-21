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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Вест Хэм
Челси - Вест Хэм: обзор матча 21 декабря 2020
Челси
21.12.2020, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Вест Хэм
10'
Т. Силва
78'
Т. Абрахам
80'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Вест Хэм
90'
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
Д. Боуэн
Замена
К. Хаверц
️️️️
К. Пулишич
84'
ГОЛ! 3:0!
Т. Абрахам
80'
ГОЛ! 2:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
Т. Вернер
78'
67'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
П. Форнальс
Замена
М. Ковачич
️️️️
Жоржиньо
66'
ГОЛ! 1:0!
Т. Силва
Пас отдал
М. Маунт
10'
Замена
Эмерсон
️️️️
Б. Чилвел
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
25
Давид Мартин
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Менди
33
Чилвел
4
Зума
3
Силва
3
Аспиликуэта
91
Канте
21
Жоржиньо
7
Маунт
11
Пулишич
18
Абрахам
11
Вернер
4-2-1-1-2
22
Фабиански
34
Цоуфал
21
Огбонна
2
Бальбуэна
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
16
Нобл
8
Форнальс
22
Аллер
20
Боуэн
33
Чилвел
33
Эмерсон
33
Эмерсон
33
Чилвел
21
Жоржиньо
8
Ковачич
8
Ковачич
21
Жоржиньо
11
Пулишич
29
Хаверц
29
Хаверц
11
Пулишич
20
Боуэн
2
Фредерикс
2
Фредерикс
20
Боуэн
8
Форнальс
10
Бенрахма
10
Бенрахма
8
Форнальс
Остались в запасе
Челси
Вест Хэм
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Кепа
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
12
Даррен Рэндольф
ВР
25
Давид Мартин
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Кепа
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
25
Давид Мартин
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Челси - Вест Хэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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