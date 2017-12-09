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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Челси
Вест Хэм - Челси: обзор матча 09 декабря 2017
Вест Хэм
09.12.2017, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Челси
6'
М. Арнаутович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Челси
Желтая карточка
А. Масуаку
87'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
70'
Желтая карточка
А. Крессуэлл
68'
Желтая карточка
У. Рид
67'
Желтая карточка
Адриан
58'
18'
Желтая карточка
М. Алонсо
Желтая карточка
М. Арнаутович
7'
ГОЛ! 1:0!
М. Арнаутович
Пас отдал
М. Ланзини
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Эден Азар
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Адриан
5
Сабалета
21
Огбонна
23
Рид
26
Масуаку
3
Крессуэлл
14
Мба Обьянг
16
Нобл
22
Ланзини
7
Арнаутович
18
Антонио
3-4-2-1
1
Куртуа
77
Дзаппакоста
24
Кэхилл
15
Кристенсен
3
Аспиликуэта
8
Бакайоко
91
Канте
3
Алонсо
10
Азар
4
Фабрегас
21
Мората
Остались в запасе
Вест Хэм
Челси
41
Деклан Райс
ОП
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
24
Андре Айю
ЛВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
41
Деклан Райс
ОП
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
24
Андре Айю
ЛВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Вест Хэм - Челси
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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