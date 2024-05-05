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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Вест Хэм
Челси - Вест Хэм: обзор матча 05 мая 2024
Челси
05.05.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
5 : 0
Завершен
Вест Хэм
15'
К. Палмер
30'
К. Галлахер
36'
Н. Мадуэке
48'
Н. Джексон
80'
Н. Джексон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Вест Хэм
Замена
Э. Гилхрист
️️️️
К. Палмер
89'
Замена
М. Густо
️️️️
Т. Чалоба
83'
Замена
А. Дисаси
️️️️
Т. Силва
82'
ГОЛ! 5:0!
Н. Джексон
Пас отдал
М. Кайседо
80'
76'
Замена
А. Крессуэлл
️️️️
Л. Пакета
Замена
Ч. Казадеи
️️️️
Н. Мадуэке
76'
Замена
К. Нкунку
️️️️
М. Мудрик
76'
70'
Замена
Д. Ингс
️️️️
М. Антонио
ГОЛ! 4:0!
Н. Джексон
Пас отдал
Н. Мадуэке
48'
46'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Э. Альварес
45'
+2
Желтая карточка
Л. Пакета
45'
Желтая карточка
Эмерсон
Желтая карточка
М. Кукурелья
38'
ГОЛ! 3:0!
Н. Мадуэке
Пас отдал
Т. Силва
36'
34'
Желтая карточка
А. Огбонна
ГОЛ! 2:0!
К. Галлахер
30'
ГОЛ! 1:0!
К. Палмер
Пас отдал
Н. Джексон
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
8
Конор Галлахер
(К)
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
(К)
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
4
Эдсон Альварес
ОП
11
Лукас Пакета
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
17
Джордж Эрти
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Петрович
17
Кукурелья
3
Силва
5
Бадьяшиль
27
Чалоба
25
Кайседо
8
Галлахер
27
Мудрик
10
Палмер
11
Джексон
20
Мадуэке
4-2-3-1
23
Ареоля
34
Цоуфал
4
Зума
21
Огбонна
33
Эмерсон
28
Соучек
4
Альварес
20
Боуэн
20
Кудус
11
Пакета
18
Антонио
10
Палмер
12
Гилхрист
12
Гилхрист
10
Палмер
3
Силва
5
Дисаси
5
Дисаси
3
Силва
27
Чалоба
27
Густо
27
Густо
27
Чалоба
20
Мадуэке
22
Казадеи
22
Казадеи
20
Мадуэке
27
Мудрик
28
Нкунку
28
Нкунку
27
Мудрик
11
Пакета
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
11
Пакета
4
Альварес
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
4
Альварес
18
Антонио
28
Ингс
28
Ингс
18
Антонио
Остались в запасе
Челси
Вест Хэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
17
Джордж Эрти
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
17
Джордж Эрти
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Челси - Вест Хэм
1
3
Всего ударов по воротам
25
12
Удары в створ
14
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
6
Нарушения
12
10
Офсайды
1
0
Количество передач
725
298
Сейвы
2
9
Точность передач %
93
80
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
19
7
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
4.1
0.94
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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