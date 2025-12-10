Брейдаблик и «Шэмрок Роверс» подходят к пятому туру Лиги Конференций в роли аутсайдеров группы, но сохраняют теоретические шансы на борьбу за третье место. Оба клуба испытывают схожие проблемы результативности и нестабильности обороны, а потому этот матч выглядит равным и напряжeнным.
«Брейдаблик»
Исландский коллектив дома играет заметно увереннее, чем на выезде – пять матчей без поражения в семи последних на своем поле подтверждают это. В еврокубке Брейдаблик пока не выиграл, однако ничья 2:2 с лидирующим Самсунспором стала важным сигналом, что команда способна конкурировать.
Атака держится на Томсене – 16 голов в 32 матчах. В последних пяти встречах Брейдаблик забивает стабильно, но соперники также регулярно находят слабые зоны в обороне – восемь пропущенных мячей за тот же период и серия из трeх матчей подряд с пропущенными.
«Шэмрок Роверс»
Ирландцы находятся на последнем месте с одним очком и крайне нуждаются в победе. Команда не выигрывает уже пять матчей в еврокубке, но при этом забивает в шести последних встречах – есть стабильность в создании моментов.
В защите «Роверс» выглядят чуть надeжнее соперника: 5 пропущенных голов за пять матчей против 8 у Брейдаблика. Однако команда также далека от идеала и позволяет соперникам достаточно.
Факты о командах
«Брейдаблик»
- Не выигрывает 4 матча в ЛК
- 1.20 забитого и 1.60 пропущенного в среднем за 5 игр
- Томсен – 16 голов в сезоне
- 5 матчей без поражений в 7 последних дома
«Шэмрок Роверс»
- 5 матчей без побед в ЛК
- Забивает в 6 последних играх
- 1.20 забитого и 1.00 пропущенного за 5 игр
- Есть победы в Кубке и чемпионате – атака в тонусе
Прогноз на матч «Брейдаблик» – «Шэмрок Роверс»
Соперники похожи по уровню и стилю: их матчи редко бывают закрытыми, а обе команды регулярно совершают ошибки у своих ворот. Брейдаблик имеет преимущество домашнего поля, что может стать решающим фактором – исландцы умеют давить при поддержке трибун и часто забивают в таких условиях.
«Шэмрок Роверс» опасен в быстрых атаках и наверняка ответит не менее агрессивно. Вероятно, игра будет результативной, но в один мяч, без явного доминирования. Самый логичный сценарий – обмен голами и небольшое преимущество хозяев.
Рекомендованные ставки
- Обе забьют – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Брейдаблика» больше 1.0 – коэффициент 1.82