Брейдаблик и «Шэмрок Роверс» подходят к пятому туру Лиги Конференций в роли аутсайдеров группы, но сохраняют теоретические шансы на борьбу за третье место. Оба клуба испытывают схожие проблемы результативности и нестабильности обороны, а потому этот матч выглядит равным и напряжeнным.

«Брейдаблик»

Исландский коллектив дома играет заметно увереннее, чем на выезде – пять матчей без поражения в семи последних на своем поле подтверждают это. В еврокубке Брейдаблик пока не выиграл, однако ничья 2:2 с лидирующим Самсунспором стала важным сигналом, что команда способна конкурировать.

Атака держится на Томсене – 16 голов в 32 матчах. В последних пяти встречах Брейдаблик забивает стабильно, но соперники также регулярно находят слабые зоны в обороне – восемь пропущенных мячей за тот же период и серия из трeх матчей подряд с пропущенными.

«Шэмрок Роверс»

Ирландцы находятся на последнем месте с одним очком и крайне нуждаются в победе. Команда не выигрывает уже пять матчей в еврокубке, но при этом забивает в шести последних встречах – есть стабильность в создании моментов.

В защите «Роверс» выглядят чуть надeжнее соперника: 5 пропущенных голов за пять матчей против 8 у Брейдаблика. Однако команда также далека от идеала и позволяет соперникам достаточно.

Факты о командах

«Брейдаблик»

Не выигрывает 4 матча в ЛК

1.20 забитого и 1.60 пропущенного в среднем за 5 игр

Томсен – 16 голов в сезоне

5 матчей без поражений в 7 последних дома

«Шэмрок Роверс»

5 матчей без побед в ЛК

Забивает в 6 последних играх

1.20 забитого и 1.00 пропущенного за 5 игр

Есть победы в Кубке и чемпионате – атака в тонусе

Прогноз на матч «Брейдаблик» – «Шэмрок Роверс»

Соперники похожи по уровню и стилю: их матчи редко бывают закрытыми, а обе команды регулярно совершают ошибки у своих ворот. Брейдаблик имеет преимущество домашнего поля, что может стать решающим фактором – исландцы умеют давить при поддержке трибун и часто забивают в таких условиях.

«Шэмрок Роверс» опасен в быстрых атаках и наверняка ответит не менее агрессивно. Вероятно, игра будет результативной, но в один мяч, без явного доминирования. Самый логичный сценарий – обмен голами и небольшое преимущество хозяев.

