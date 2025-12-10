Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Брейдаблик» – «Шэмрок Роверс»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.85

10 декабря 2025 10:21
Брейдаблик - Шэмрок Роверс
11 дек. 2025, четверг 20:45 | Лига конференций, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе забьют
Сделать ставку

Брейдаблик и «Шэмрок Роверс» подходят к пятому туру Лиги Конференций в роли аутсайдеров группы, но сохраняют теоретические шансы на борьбу за третье место. Оба клуба испытывают схожие проблемы результативности и нестабильности обороны, а потому этот матч выглядит равным и напряжeнным.

«Брейдаблик»

Исландский коллектив дома играет заметно увереннее, чем на выезде – пять матчей без поражения в семи последних на своем поле подтверждают это. В еврокубке Брейдаблик пока не выиграл, однако ничья 2:2 с лидирующим Самсунспором стала важным сигналом, что команда способна конкурировать.
Атака держится на Томсене – 16 голов в 32 матчах. В последних пяти встречах Брейдаблик забивает стабильно, но соперники также регулярно находят слабые зоны в обороне – восемь пропущенных мячей за тот же период и серия из трeх матчей подряд с пропущенными.

«Шэмрок Роверс»

Ирландцы находятся на последнем месте с одним очком и крайне нуждаются в победе. Команда не выигрывает уже пять матчей в еврокубке, но при этом забивает в шести последних встречах – есть стабильность в создании моментов.
В защите «Роверс» выглядят чуть надeжнее соперника: 5 пропущенных голов за пять матчей против 8 у Брейдаблика. Однако команда также далека от идеала и позволяет соперникам достаточно.

Факты о командах

«Брейдаблик»

  • Не выигрывает 4 матча в ЛК
  • 1.20 забитого и 1.60 пропущенного в среднем за 5 игр
  • Томсен – 16 голов в сезоне
  • 5 матчей без поражений в 7 последних дома

«Шэмрок Роверс»

  • 5 матчей без побед в ЛК
  • Забивает в 6 последних играх
  • 1.20 забитого и 1.00 пропущенного за 5 игр
  • Есть победы в Кубке и чемпионате – атака в тонусе

Прогноз на матч «Брейдаблик» – «Шэмрок Роверс»

Соперники похожи по уровню и стилю: их матчи редко бывают закрытыми, а обе команды регулярно совершают ошибки у своих ворот. Брейдаблик имеет преимущество домашнего поля, что может стать решающим фактором – исландцы умеют давить при поддержке трибун и часто забивают в таких условиях.

«Шэмрок Роверс» опасен в быстрых атаках и наверняка ответит не менее агрессивно. Вероятно, игра будет результативной, но в один мяч, без явного доминирования. Самый логичный сценарий – обмен голами и небольшое преимущество хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Брейдаблика» больше 1.0 – коэффициент 1.82

1.85
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Лига конференций Шэмрок Роверс Брейдаблик
Другие прогнозы
10.12.2025
20:45
1.60
Лига чемпионов, 6 тур
Вильярреал - Копенгаген
Тотал больше 2.5
10.12.2025
23:00
2.45
Лига чемпионов, 6 тур
Реал - Манчестер Сити
Победа «Реала»
10.12.2025
23:00
1.70
Лига чемпионов, 6 тур
Брюгге - Арсенал
Индивидуальный тотал Арсенала больше 1.5
10.12.2025
23:00
1.61
Лига чемпионов, 6 тур
Ювентус - Пафос
Победа «Ювентуса» и тотал больше 2.5
10.12.2025
23:00
1.82
Лига чемпионов, 6 тур
Бенфика - Наполи
Обе забьют
11.12.2025
20:45
1.40
Лига конференций, 5 тур
Ноа - Легия
Х2 (Легия не проиграет)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 