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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Брейдаблик - Шэмрок Роверс
Брейдаблик - Шэмрок Роверс: обзор матча 11 декабря 2025
Брейдаблик
11.12.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 5 тур
3 : 1
Завершен
Шэмрок Роверс
35'
В. Ерн Маргейрссон
74'
O. Omarsson
90+2'
K. Jónsson
32'
Г. Берк
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брейдаблик - Шэмрок Роверс
Завершен
Замена
Кристинн Стейндорссон
️️️️➡️️
Виктор Карл Эйнарссон
90'
+5
Замена
G. Magnusson
️️️️➡️️
O. Omarsson
90'
+5
ГОЛ! 3:1!
Kristinn Jónsson
90'
+2
90'
+4'
Замена
Gabriel Snaer
️️️️➡️️
A. Yeoman
88'
Замена
Kristinn Jónsson
️️️️➡️️
Агуст-Орри Торстейнссон
88'
Желтая карточка
Агуст-Орри Торстейнссон
(неспортивное поведение)
85'
83'
Замена
Connor Malley
️️️️➡️️
Дилан Уоттс
83'
Травма
Victor Ozhianvuna
Замена
Kristofer Ingi Kristinsson
️️️️➡️️
Aron Bjarnason
75'
ГОЛ! 2:1!
O. Omarsson
Пас отдал
Виктор Карл Эйнарссон
74'
Желтая карточка
Арнор Гаути Йонссон
70'
68'
Замена
Michael Noonan
️️️️➡️️
D. Grant
61'
Замена
️️️️➡️️
Ли Грейс
60'
Травма
Ли Грейс
45'
+1'
ГОЛ! 1:1!
Виктор Ерн Маргейрссон
Пас отдал
O. Omarsson
35'
32'
ГОЛ! 0:1!
Грэм Берк
Пас отдал
Matthew Healy
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брейдаблик
44
Дамир Муминович
ЦЗ
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦЗ
6
Арнор Гаути Йонссон
ЦП
8
Виктор Карл Эйнарссон
ЦП
9
O. Omarsson
ЦП
15
Агуст-Орри Торстейнссон
ЛВ
7
Хескулдур Гуннлаугссон
(К)
ПВ
30
A. Yeoman
ЦФ
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
11
Aron Bjarnason
ЦФ
18
Davíð Ingvarsson
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Шэмрок Роверс
1
Эд МакГинти
ВР
4
Роберту Лопеш
(К)
ЦЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
27
Кори О'салливан
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
8
Matthew Healy
ЦП
7
Дилан Уоттс
ЦП
21
D. Grant
ЦФ
36
Victor Ozhianvuna
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
20
Рори Гаффни
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Брейдаблик
33
Gylfi Berg Snaehólm
ВР
17
Вальгейр Вальгейрссон
ЛЗ
29
Gabriel Snaer
ЦЗ
39
Breki Freyr Ágústsson
ЦП
31
Gunnleifur Orri Gunnleifsson
ЦП
32
Kristinn Narfi Björgvinsson
ЦП
10
Кристинн Стейндорссон
АП
45
Тор Улфарссон
АП
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
19
Kristinn Jónsson
ЦФ
99
G. Magnusson
ЦФ
77
Тобиас Томсен
ЦФ
Шэмрок Роверс
41
Alex Noonan
ВР
25
Lee Steacy
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
6
Cian Barrett
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦП
16
Дарра Ньюджент
ЦП
38
Max Kovaleskis
ЦП
88
John McGovern
ЦФ
23
Connor Malley
ЦФ
31
Michael Noonan
ЦФ
18
Trevor Clarke
ЦФ
2-3-2-4
44
Муминович
21
Маргейрссон
6
Йонссон
8
Эйнарссон
9
15
Торстейнссон
7
Гуннлаугссон
30
18
11
1
4-2-4
1
МакГинти
5
Грейс
27
О'салливан
6
Клири
4
Лопеш
8
7
Уоттс
20
Гаффни
10
Берк
36
21
30
29
29
30
8
Эйнарссон
10
Стейндорссон
10
Стейндорссон
8
Эйнарссон
11
23
23
11
15
Торстейнссон
19
19
15
Торстейнссон
9
99
99
9
88
88
7
Уоттс
23
23
7
Уоттс
21
31
31
21
Остались в запасе
Брейдаблик
Шэмрок Роверс
33
Gylfi Berg Snaehólm
ВР
17
Вальгейр Вальгейрссон
ЛЗ
39
Breki Freyr Ágústsson
ЦП
31
Gunnleifur Orri Gunnleifsson
ЦП
32
Kristinn Narfi Björgvinsson
ЦП
45
Тор Улфарссон
АП
77
Тобиас Томсен
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
41
Alex Noonan
ВР
25
Lee Steacy
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
6
Cian Barrett
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦП
16
Дарра Ньюджент
ЦП
38
Max Kovaleskis
ЦП
18
Trevor Clarke
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Остались в запасе
33
Gylfi Berg Snaehólm
ВР
17
Вальгейр Вальгейрссон
ЛЗ
39
Breki Freyr Ágústsson
ЦП
31
Gunnleifur Orri Gunnleifsson
ЦП
32
Kristinn Narfi Björgvinsson
ЦП
45
Тор Улфарссон
АП
77
Тобиас Томсен
ЦФ
Остались в запасе
41
Alex Noonan
ВР
25
Lee Steacy
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
6
Cian Barrett
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦП
16
Дарра Ньюджент
ЦП
38
Max Kovaleskis
ЦП
18
Trevor Clarke
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Главный тренер
Стивен Брэдли
Статистика матча Брейдаблик - Шэмрок Роверс
2
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
17
9
Офсайды
1
2
Количество передач
340
521
Сейвы
1
1
Точность передач %
75
81
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.5
0.35
xGP (предотвращенные голы)
-0.27
-0.27
Информация о матче
Главный судья:
Энеа Йорги
(Эльбасан)
Стадион:
Лаугардалсвеллур
Посещаемость:
1003
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Шелбурн
2 : 1
12.06.2026
Шэмрок Роверс
Исландия. Лучший дивизион, 9 тур
Фрам
4 : 3
29.05.2026
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Ирландия. Премьер Дивизион, 19 тур
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1 : 0
29.05.2026
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Стьярнан
4 : 4
16.06.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 9 тур
Фрам
4 : 3
29.05.2026
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Брейдаблик
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22.05.2026
КР Рейкьявик
Исландия. Лучший дивизион, 7 тур
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3 : 2
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3 : 3
08.05.2026
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Ирландия. Премьер Дивизион, 21 тур
Уотерфорд
0 : 2
19.06.2026
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Ирландия. Премьер Дивизион, 20 тур
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2 : 1
12.06.2026
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