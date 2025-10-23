Введите ваш ник на сайте
«Шемрок Роверс» – «Целе»: прогноз и ставки на матч 23 октября 2027 с коэффициентом 1.95

23 октября 2025 9:22
Шэмрок Роверс - Целе
23 окт. 2025, четверг 22:00 | Лига конференций, 2 тур
Перейти в онлайн матча
В четверг, 23 октября, во 2-м туре общего этапа Лиги конференций сыграют ирландский «Шемрок Роверс» и словенский «Целе». Матч пройдет в Дублине, начало – в 22:00 (мск).

«Шемрок Роверс»

Команда Стефана Бредли в отборе ЛК обыграла гибралтарский «Сент Джозеф» (4:0, 0:0), косовский «Балкани» (0:1, 4:0) и португальскую «Санта Клару» (2:1, 0:0). В 1-м туре общего этапа «Шемрок» в гостях проиграл чешской «Спарте» – 1:4.

Последние результаты «Шемрок Роверс»:

  • 17.10.25 «Сент-Патрикс» – «Шемрок» – 1:0;
  • 10.10.25 «Шемрок» – «Шелбурн» – 0:1;
  • 05.10.25 «Шемрок» – «Керри» – 6:1.

«Целе»

«Целе» в отборе Лиги Конференций прошел «Лугано» (5:0, 2:4) и «Баник» (1:0, 2:0). В 1-м туре общего этапа подопечные Альберта Риеры обыграли греческий АЕК – 3:1.

Предыдущие результаты «Целе»:

  • 18.10.25 «Целе» – «Олимпия» – 0:0;
  • 05.10.25 «Радомле» – «Целе» – 0:3;
  • 02.10.25 «Целе» – АЕК – 3:1.

Очные встречи в Лиге Европы

  • 15.08.24 «ШР» – «Целе» – 3:1;
  • 08.08.24 «Целе» – «ШР» – 1:0.

Прогноз на матч «Шемрок Роверс» – «Целе»

«Шемрок» проиграл 3 из 4 последних матчей, а единственную победу на этом отрезке добыл в Кубке Ирландии над «Керри» из 2-го дивизиона. «Целе» выиграл 9 из 11 последних матчей при 2 ничьих.

  • Прогноз – П2 с кф. 1.95.
  • Прогноз на точный счет – 1:2 с кф. 9.00.

Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Целе Шэмрок Роверс
