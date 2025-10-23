23 октября 2025 9:22
Шэмрок Роверс - Целе
23 окт. 2025, четверг 22:00 | Лига конференций, 2 турПерейти в онлайн матча
В четверг, 23 октября, во 2-м туре общего этапа Лиги конференций сыграют ирландский «Шемрок Роверс» и словенский «Целе». Матч пройдет в Дублине, начало – в 22:00 (мск).
«Шемрок Роверс»
Команда Стефана Бредли в отборе ЛК обыграла гибралтарский «Сент Джозеф» (4:0, 0:0), косовский «Балкани» (0:1, 4:0) и португальскую «Санта Клару» (2:1, 0:0). В 1-м туре общего этапа «Шемрок» в гостях проиграл чешской «Спарте» – 1:4.
Последние результаты «Шемрок Роверс»:
- 17.10.25 «Сент-Патрикс» – «Шемрок» – 1:0;
- 10.10.25 «Шемрок» – «Шелбурн» – 0:1;
- 05.10.25 «Шемрок» – «Керри» – 6:1.
«Целе»
«Целе» в отборе Лиги Конференций прошел «Лугано» (5:0, 2:4) и «Баник» (1:0, 2:0). В 1-м туре общего этапа подопечные Альберта Риеры обыграли греческий АЕК – 3:1.
Предыдущие результаты «Целе»:
- 18.10.25 «Целе» – «Олимпия» – 0:0;
- 05.10.25 «Радомле» – «Целе» – 0:3;
- 02.10.25 «Целе» – АЕК – 3:1.
Очные встречи в Лиге Европы
- 15.08.24 «ШР» – «Целе» – 3:1;
- 08.08.24 «Целе» – «ШР» – 1:0.
Прогноз на матч «Шемрок Роверс» – «Целе»
«Шемрок» проиграл 3 из 4 последних матчей, а единственную победу на этом отрезке добыл в Кубке Ирландии над «Керри» из 2-го дивизиона. «Целе» выиграл 9 из 11 последних матчей при 2 ничьих.
- Прогноз – П2 с кф. 1.95.
- Прогноз на точный счет – 1:2 с кф. 9.00.
