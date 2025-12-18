18.12.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
Лига конференций, 6 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Страсбур
Брейдаблик
Страсбур
Брейдаблик
3-1-2-3-1
13
Пендерс
3
Чилвел
2
Омобамиделе
24
Хегсберг
22
Нзингула
29
Эль-Мурабе
17
Амугу
20
Годо
27
Амо-Амейав
11
Нанаси
9
Паничелли
2-1-2-2-4
44
Муминович
21
Маргейрссон
6
Йонссон
9
8
Эйнарссон
7
Гуннлаугссон
15
Торстейнссон
30
19
18
1
17
Амугу
8
Барко
8
Барко
17
Амугу
9
Паничелли
6
Дукуре
6
Дукуре
9
Паничелли
29
Эль-Мурабе
42
Уаттара
42
Уаттара
29
Эль-Мурабе
22
Нзингула
19
Морейра
19
Морейра
22
Нзингула
27
Амо-Амейав
19
Энкисо
19
Энкисо
27
Амо-Амейав
30
29
29
30
8
Эйнарссон
10
Стейндорссон
10
Стейндорссон
8
Эйнарссон
19
11
11
19
15
Торстейнссон
23
23
15
Торстейнссон
Остались в запасе
Страсбур
Брейдаблик
60
Gabriel Kerckaert
ВР
50
Стефан Баич
ВР
83
Рафаэль Луиш
ОП
19
Кендри Паес
АП
37
Ghianny Kodia
ЦФ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
33
Gylfi Berg Snaehólm
ВР
17
Вальгейр Вальгейрссон
ЛЗ
32
Kristinn Narfi Björgvinsson
ЦП
28
Birkir Þorsteinsson
ЦП
31
Gunnleifur Orri Gunnleifsson
ЦП
45
Тор Улфарссон
АП
99
G. Magnusson
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Остались в запасе
60
Gabriel Kerckaert
ВР
50
Стефан Баич
ВР
83
Рафаэль Луиш
ОП
19
Кендри Паес
АП
37
Ghianny Kodia
ЦФ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
Остались в запасе
33
Gylfi Berg Snaehólm
ВР
17
Вальгейр Вальгейрссон
ЛЗ
32
Kristinn Narfi Björgvinsson
ЦП
28
Birkir Þorsteinsson
ЦП
31
Gunnleifur Orri Gunnleifsson
ЦП
45
Тор Улфарссон
АП
99
G. Magnusson
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Статистика матча Страсбур - Брейдаблик
2
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
4
12
Офсайды
1
2
Количество передач
782
320
Сейвы
1
8
Точность передач %
93
81
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
3.56
0.71
xGP (предотвращенные голы)
1.34
1.34
Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Брейдаблика», 6-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Брейдаблик»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»