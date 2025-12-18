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  • «Страсбур» – «Брейдаблик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025

«Страсбур» – «Брейдаблик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025

18 декабря 2025, 21:50
Страсбур
18.12.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
3 : 1
Завершен
Брейдаблик
11' С. Нанаси 80' М. Годо 90+4' Х. Энкисо
37' Х. Гуннлаугссон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
13
Майк Пендерс
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
2
Эндрю Омобамиделе
(К) ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
22
Рабби Нзингула
ОП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
17
Матис Амугу
ЦП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Брейдаблик
44
Дамир Муминович
ЦЗ
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦЗ
6
Арнор Гаути Йонссон
ОП
9
O. Omarsson
ЦП
8
Виктор Карл Эйнарссон
ЦП
15
Агуст-Орри Торстейнссон
ЛВ
7
Хескулдур Гуннлаугссон
(К) ПВ
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
18
Davíð Ingvarsson
ЦФ
19
Kristinn Jónsson
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Страсбур
60
Gabriel Kerckaert
ВР
50
Стефан Баич
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
19
Кендри Паес
АП
42
Абдул Уаттара
АП
19
Диегу Морейра
ЛВ
19
Хулио Энкисо
ПВ
37
Ghianny Kodia
ЦФ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
Брейдаблик
33
Gylfi Berg Snaehólm
ВР
17
Вальгейр Вальгейрссон
ЛЗ
29
Gabriel Snaer
ЦЗ
32
Kristinn Narfi Björgvinsson
ЦП
28
Birkir Þorsteinsson
ЦП
31
Gunnleifur Orri Gunnleifsson
ЦП
10
Кристинн Стейндорссон
АП
45
Тор Улфарссон
АП
11
Aron Bjarnason
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
99
G. Magnusson
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Пендерс
3
Чилвел
2
Омобамиделе
24
Хегсберг
22
Нзингула
29
Эль-Мурабе
17
Амугу
20
Годо
27
Амо-Амейав
11
Нанаси
9
Паничелли
2-1-2-2-4
44
Муминович
21
Маргейрссон
6
Йонссон
9
8
Эйнарссон
7
Гуннлаугссон
15
Торстейнссон
30
19
18
1
17
Амугу
8
Барко
8
Барко
17
Амугу
9
Паничелли
6
Дукуре
6
Дукуре
9
Паничелли
29
Эль-Мурабе
42
Уаттара
42
Уаттара
29
Эль-Мурабе
22
Нзингула
19
Морейра
19
Морейра
22
Нзингула
27
Амо-Амейав
19
Энкисо
19
Энкисо
27
Амо-Амейав
30
29
29
30
8
Эйнарссон
10
Стейндорссон
10
Стейндорссон
8
Эйнарссон
19
11
11
19
15
Торстейнссон
23
23
15
Торстейнссон
Остались в запасе
Страсбур
Брейдаблик
60
Gabriel Kerckaert
ВР
50
Стефан Баич
ВР
83
Рафаэль Луиш
ОП
19
Кендри Паес
АП
37
Ghianny Kodia
ЦФ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
33
Gylfi Berg Snaehólm
ВР
17
Вальгейр Вальгейрссон
ЛЗ
32
Kristinn Narfi Björgvinsson
ЦП
28
Birkir Þorsteinsson
ЦП
31
Gunnleifur Orri Gunnleifsson
ЦП
45
Тор Улфарссон
АП
99
G. Magnusson
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Остались в запасе
60
Gabriel Kerckaert
ВР
50
Стефан Баич
ВР
83
Рафаэль Луиш
ОП
19
Кендри Паес
АП
37
Ghianny Kodia
ЦФ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
Остались в запасе
33
Gylfi Berg Snaehólm
ВР
17
Вальгейр Вальгейрссон
ЛЗ
32
Kristinn Narfi Björgvinsson
ЦП
28
Birkir Þorsteinsson
ЦП
31
Gunnleifur Orri Gunnleifsson
ЦП
45
Тор Улфарссон
АП
99
G. Magnusson
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Статистика матча Страсбур - Брейдаблик
2
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
4
12
Офсайды
1
2
Количество передач
782
320
Сейвы
1
8
Точность передач %
93
81
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
3.56
0.71
xGP (предотвращенные голы)
1.34
1.34

Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Брейдаблика», 6-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур»«Брейдаблик»

«Страсбур» – «Брейдаблик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Брейдаблик Страсбур
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