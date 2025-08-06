В квалификации Лиги Европы 7 августа боснийский «Зриньски» примет исландский «Брейдаблик» на стадионе «Биели Бриег». Обе команды вылетели из Лиги чемпионов и теперь борются за выход в групповой этап второго по значимости еврокубка. Хозяева демонстрируют результативную, но нестабильную игру, в то время как гости явно сдают по ходу сезона.

«Зриньски»

«Зриньски» не проигрывает дома на протяжении 6 матчей – именно в родных стенах команда чувствует себя наиболее уверенно. За последние 5 игр коллектив забил 8 голов (в среднем 1.60 за матч), но пропустил столько же, что указывает на проблемы в обороне. Последняя игра с «Слованом» завершилась ничьей 2:2, до этого был болезненный разгром 0:4 в Братиславе. Тем не менее, атака «Зриньски» стабильно приносит результат: клуб отличался в 11 из 13 последних матчей, а дома забивает почти в каждой игре.Команда использует активную фланговую игру и мощный прессинг, но нестабильность в защите и частые провалы в опорной зоне дают соперникам слишком много шансов.

«Брейдаблик»

Исландцы переживают явный спад. В последних 5 матчах «Брейдаблик» забил лишь 4 гола (в среднем 0.80 за игру), при этом пропустил 10 (по 2.00 за матч). В Лиге чемпионов клуб был разгромлен «Лехом» 1:7, а затем не сумел отыграться дома – 0:1. В национальном чемпионате также ничего примечательного: две ничьи подряд с середняками турнира.Команда страдает от низкой плотности обороны и проблем в центре поля. Хотя «Брейдаблик» забивает в 5 из 7 последних матчей, большая часть этих голов пришлась на домашние встречи. На выезде атакующая игра не впечатляет, и сдержать натиск соперника на его поле будет крайне трудно.

Факты о командах

«Зриньски»

Не проигрывает в 6 последних матчах дома

Забивает в 11 из 13 последних матчей

В последних 5 матчах: 8 забитых, 10 пропущенных

В среднем: 1.60 гола за игру, 2.00 пропущенных

«Брейдаблик»

Пропускает в 4 последних матчах

Забивает в 5 из 7 последних матчей

В последних 5 матчах: 4 забитых, 10 пропущенных

В среднем: 0.80 гола за игру, 2.00 пропущенных

Прогноз на матч «Зриньски» – «Брейдаблик»

Форма команд говорит сама за себя. «Зриньски» дома опасен и регулярно забивает, тогда как «Брейдаблик» не справляется с обороной и слабо выглядит на выезде. Оба коллектива нестабильны в защите, но у боснийцев гораздо больше атакующего потенциала и преимуществ при игре дома. Ожидается результативный матч, в котором «Зриньски» будет ближе к победе. Лучшая ставка – победа хозяев при обмене голами.

