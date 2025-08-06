Введите ваш ник на сайте
«Зриньски» – «Брейдаблик»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.95

06 августа 2025 9:25
Зриньски - Брейдаблик
07 авг. 2025, четверг 21:00 | Лига Европы, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Зриньски» и обе забьют
Сделать ставку

В квалификации Лиги Европы 7 августа боснийский «Зриньски» примет исландский «Брейдаблик» на стадионе «Биели Бриег». Обе команды вылетели из Лиги чемпионов и теперь борются за выход в групповой этап второго по значимости еврокубка. Хозяева демонстрируют результативную, но нестабильную игру, в то время как гости явно сдают по ходу сезона.

«Зриньски»

«Зриньски» не проигрывает дома на протяжении 6 матчей – именно в родных стенах команда чувствует себя наиболее уверенно. За последние 5 игр коллектив забил 8 голов (в среднем 1.60 за матч), но пропустил столько же, что указывает на проблемы в обороне. Последняя игра с «Слованом» завершилась ничьей 2:2, до этого был болезненный разгром 0:4 в Братиславе. Тем не менее, атака «Зриньски» стабильно приносит результат: клуб отличался в 11 из 13 последних матчей, а дома забивает почти в каждой игре.Команда использует активную фланговую игру и мощный прессинг, но нестабильность в защите и частые провалы в опорной зоне дают соперникам слишком много шансов.

«Брейдаблик»

Исландцы переживают явный спад. В последних 5 матчах «Брейдаблик» забил лишь 4 гола (в среднем 0.80 за игру), при этом пропустил 10 (по 2.00 за матч). В Лиге чемпионов клуб был разгромлен «Лехом» 1:7, а затем не сумел отыграться дома – 0:1. В национальном чемпионате также ничего примечательного: две ничьи подряд с середняками турнира.Команда страдает от низкой плотности обороны и проблем в центре поля. Хотя «Брейдаблик» забивает в 5 из 7 последних матчей, большая часть этих голов пришлась на домашние встречи. На выезде атакующая игра не впечатляет, и сдержать натиск соперника на его поле будет крайне трудно.

Факты о командах

«Зриньски»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах дома
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей
  • В последних 5 матчах: 8 забитых, 10 пропущенных
  • В среднем: 1.60 гола за игру, 2.00 пропущенных

«Брейдаблик»

  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • В последних 5 матчах: 4 забитых, 10 пропущенных
  • В среднем: 0.80 гола за игру, 2.00 пропущенных

Личные встречи
50% (2)
25% (1)
25% (1)
9
Забитых мячей
5
2.25
В среднем за матч
1.25
6:2
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  6:2
Самая крупная ничья:  1:1
Лига Европы, 3 раунд
Брейдаблик
1 : 2
14.08.2025
Зриньски
Лига Европы, 3 раунд
Зриньски
1 : 1
07.08.2025
Брейдаблик
Лига Европы, 3 раунд
Брейдаблик
1 : 0
17.08.2023
Зриньски
Лига Европы, 3 раунд
Зриньски
6 : 2
10.08.2023
Брейдаблик

Прогноз на матч «Зриньски» – «Брейдаблик»

Форма команд говорит сама за себя. «Зриньски» дома опасен и регулярно забивает, тогда как «Брейдаблик» не справляется с обороной и слабо выглядит на выезде. Оба коллектива нестабильны в защите, но у боснийцев гораздо больше атакующего потенциала и преимуществ при игре дома. Ожидается результативный матч, в котором «Зриньски» будет ближе к победе. Лучшая ставка – победа хозяев при обмене голами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Зриньски» и обе забьют – коэффициент 3.80
  • Победа «Зриньски» – коэффициент 1.95

1.95
Победа «Зриньски» и обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Лига Европы Брейдаблик Зриньски
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
18+
  • Читайте нас: 