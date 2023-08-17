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Брейдаблик - Зриньски
Брейдаблик - Зриньски: обзор матча 17 августа 2023
Брейдаблик
17.08.2023, четверг, 20:30
Лига Европы, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 2 : 6
Завершен
Зриньски
56'
С. Яковлевич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брейдаблик - Зриньски
90'
+1
Желтая карточка
Д. Канаджижа
83'
Замена
К. Мемиджа
️️️️
М. Тичинович
Замена
А. Торстейнссон
️️️️
O. Sigurjonsson
82'
80'
Замена
Ф. Саблич
️️️️
М. Малекинушич
80'
Замена
М. Сенич
️️️️
С. Яковлевич
Желтая карточка
O. Sigurjonsson
73'
Замена
А. Глинссон
️️️️
К. Стейндорссон
64'
60'
Замена
М. Станич
️️️️
Т. Киш
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Яковлевич
56'
Замена
К. Ольсен
️️️️
A. Yeoman
46'
45'
Желтая карточка
Х. Баришич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брейдаблик
44
Дамир Муминович
ЦЗ
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦЗ
13
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
13
Гисли Эйолфссон
ЦП
10
Кристинн Стейндорссон
АП
7
Хескулдур Гуннлаугссон
ПВ
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ПВ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
3
O. Sigurjonsson
ЦФ
18
Davíð Ingvarsson
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Зриньски
35
Марко Марич
ВР
27
Слободан Яковлевич
ЦЗ
4
Хрвойе Баришич
ЦЗ
16
Йосип Чорлука
ЦП
91
Марио Тичинович
ЦП
20
Антонио Иванчич
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
17
Матия Малекинушич
ПВ
10
Томислав Киш
ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
99
Неманья Билбия
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Брейдаблик
35
Hilmar Thór Kjaernested Helgason
ВР
4
Ásgeir Orrason
ЦЗ
28
Atli Þór Gunnarsson
ЦП
22
Агуст Глинссон
АП
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
30
Агуст-Орри Торстейнссон
ЦФ
10
Клеминт Ольсен
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
Зриньски
12
Антонио Сольдо
ВР
55
Омер Нирон
ВР
28
Ivica Batarelo
ЦЗ
50
Керим Мемиджа
ЦЗ
30
Матей Сенич
ЦЗ
10
Иван Юкич
ЛВ
8
Дамир Зломислич
ОП
8
Мато Станич
ОП
19
Tarik Ramić
ЦП
24
Петар Мишич
ЦП
29
Антонио Пршкало
ЦФ
9
Франко Саблич
ЦФ
2-2-3-4
44
Муминович
21
Маргейрссон
13
13
Эйолфссон
7
Гуннлаугссон
10
Стейндорссон
11
Сванторссон
12
18
3
30
2-4-1-3
35
Марич
27
Яковлевич
4
Баришич
91
Тичинович
20
Иванчич
27
Канаджижа
16
Чорлука
17
Малекинушич
99
Билбия
25
Чуже
10
Киш
10
Стейндорссон
22
Глинссон
22
Глинссон
10
Стейндорссон
3
30
Торстейнссон
30
Торстейнссон
3
30
10
Ольсен
10
Ольсен
30
91
Тичинович
50
Мемиджа
50
Мемиджа
91
Тичинович
27
Яковлевич
30
Сенич
30
Сенич
27
Яковлевич
10
Киш
8
Станич
8
Станич
10
Киш
17
Малекинушич
9
Саблич
9
Саблич
17
Малекинушич
Остались в запасе
Брейдаблик
Зриньски
35
Hilmar Thór Kjaernested Helgason
ВР
4
Ásgeir Orrason
ЦЗ
28
Atli Þór Gunnarsson
ЦП
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
12
Антонио Сольдо
ВР
55
Омер Нирон
ВР
28
Ivica Batarelo
ЦЗ
8
Дамир Зломислич
ОП
19
Tarik Ramić
ЦП
24
Петар Мишич
ЦП
10
Иван Юкич
ЛВ
29
Антонио Пршкало
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
35
Hilmar Thór Kjaernested Helgason
ВР
4
Ásgeir Orrason
ЦЗ
28
Atli Þór Gunnarsson
ЦП
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
Остались в запасе
12
Антонио Сольдо
ВР
55
Омер Нирон
ВР
28
Ivica Batarelo
ЦЗ
8
Дамир Зломислич
ОП
19
Tarik Ramić
ЦП
24
Петар Мишич
ЦП
10
Иван Юкич
ЛВ
29
Антонио Пршкало
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Брейдаблик - Зриньски
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
КР Рейкьявик
8 : 3
24.10.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Брейдаблик
3 : 1
11.10.2026
Кефлавик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Акранес
4 : 1
20.09.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Фрам
1 : 3
15.09.2026
Брейдаблик
Зриньски
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 15 тур
Широки Бриег
- : -
28.11.2026
Зриньски
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 14 тур
БСК
1 : 2
21.11.2026
Зриньски
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 13 тур
Зриньски
0 : 0
08.11.2026
Сараево
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 12 тур
Железничар
0 : 4
31.10.2026
Зриньски
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 11 тур
Зриньски
1 : 0
23.10.2026
Радник Биелина
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 10 тур
Челик
0 : 3
18.10.2026
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