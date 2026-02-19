19.02.2026, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
Лига конференций, 1/16 финала
1 : 1
Завершен
Составы команд
Зриньски
Зриньски
4-2-1-1-2
18
12
Мамич
4
Баришич
55
19
6
Савич
30
Джурасек
77
20
Иванчич
9
Микич
25
Чуже
3-2-1-3-1
1
Хендерсон
26
Ричардс
4
Рияд
5
Лакруа
27
Муньос
3
Соса
20
Уортон
7
Сарр
18
Камада
22
Джонсон
22
Ларсен
77
50
Мемиджа
50
Мемиджа
77
9
Микич
14
14
9
Микич
20
Иванчич
5
5
20
Иванчич
25
Чуже
11
11
25
Чуже
4
Рияд
3
Митчелл
3
Митчелл
4
Рияд
5
Лакруа
6
Канвот
6
Канвот
5
Лакруа
22
Джонсон
10
Пино
10
Пино
22
Джонсон
22
Ларсен
29
Гессан
29
Гессан
22
Ларсен
Остались в запасе
Зриньски
Кристал Пэлас
1
Matej Bogdan
ВР
32
Tin Sajko
ВР
7
Ади Налич
ЦЗ
6
David Karačić
ЦЗ
86
Стефано Сурданович
ПВ
39
Antonio Arapovic
ЦФ
42
Marijan Ćavar
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
42
Каден Родни
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
13
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Matej Bogdan
ВР
32
Tin Sajko
ВР
7
Ади Налич
ЦЗ
6
David Karačić
ЦЗ
86
Стефано Сурданович
ПВ
39
Antonio Arapovic
ЦФ
42
Marijan Ćavar
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
42
Каден Родни
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
13
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Игор Штимац
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Зриньски - Кристал Пэлас
2
1
Всего ударов по воротам
5
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
3
Нарушения
9
11
Офсайды
0
4
Количество передач
253
655
Сейвы
4
2
Точность передач %
64
85
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
1.24
0.8
xGP (предотвращенные голы)
0.17
0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Зриньски» против «Кристал Пэлас», 1/16 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зриньски» – «Кристал Пэлас»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»