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  • «Кристал Пэлас» – «Зриньски»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

«Кристал Пэлас» – «Зриньски»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

26 февраля, 21:50
Кристал Пэлас
26.02.2026, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Зриньски
36' М. Лакруа 90+3' Э. Гессан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
(К) ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
18
Даичи Камада
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Зриньски
18
Goran Karačić
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
4
Хрвойе Баришич
(К) ЦЗ
55
Duje Dujmović
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
6
Игор Савич
ОП
30
Невен Джурасек
ОП
77
Karlo Abramović
ЦП
20
Антонио Иванчич
АП
9
Лео Микич
ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
21
Рио Кардинес
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
42
Каден Родни
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
13
Джастин Девенни
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
Зриньски
32
Tin Sajko
ВР
1
Matej Bogdan
ВР
7
Ади Налич
ЦЗ
6
David Karačić
ЦЗ
50
Керим Мемиджа
ПЗ
14
Matej Šakota
ЦП
5
Dan Lagumdžija
ЦП
86
Стефано Сурданович
ПВ
39
Antonio Arapovic
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
42
Marijan Ćavar
ЦФ
11
Tomi Jurić
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Хендерсон
26
Ричардс
5
Лакруа
6
Канвот
3
Митчелл
27
Муньос
20
Уортон
18
Камада
7
Сарр
29
Гессан
22
Ларсен
4-2-1-1-2
18
4
Баришич
55
19
12
Мамич
6
Савич
30
Джурасек
77
20
Иванчич
25
Чуже
9
Микич
20
Уортон
19
Хьюз
19
Хьюз
20
Уортон
22
Ларсен
22
Джонсон
22
Джонсон
22
Ларсен
50
Мемиджа
50
Мемиджа
25
Чуже
14
14
25
Чуже
77
5
5
77
20
Иванчич
42
42
20
Иванчич
9
Микич
11
11
9
Микич
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Зриньски
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
21
Рио Кардинес
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
42
Каден Родни
ОП
13
Джастин Девенни
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
32
Tin Sajko
ВР
1
Matej Bogdan
ВР
7
Ади Налич
ЦЗ
6
David Karačić
ЦЗ
86
Стефано Сурданович
ПВ
39
Antonio Arapovic
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
21
Рио Кардинес
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
42
Каден Родни
ОП
13
Джастин Девенни
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
Остались в запасе
32
Tin Sajko
ВР
1
Matej Bogdan
ВР
7
Ади Налич
ЦЗ
6
David Karačić
ЦЗ
86
Стефано Сурданович
ПВ
39
Antonio Arapovic
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Игор Штимац
Статистика матча Кристал Пэлас - Зриньски
3
3
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
10
Офсайды
1
2
Количество передач
606
327
Сейвы
0
3
Точность передач %
85
72
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.36
0.33
xGP (предотвращенные голы)
-0.6
-0.6

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Кристал Пэлас» против «Зриньски», 1/16 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Зриньски»

«Кристал Пэлас» – «Зриньски»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Зриньски Кристал Пэлас
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