26.02.2026, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
Лига конференций, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
3-2-1-2-2
1
Хендерсон
26
Ричардс
5
Лакруа
6
Канвот
3
Митчелл
27
Муньос
20
Уортон
18
Камада
7
Сарр
29
Гессан
22
Ларсен
4-2-1-1-2
18
4
Баришич
55
19
12
Мамич
6
Савич
30
Джурасек
77
20
Иванчич
25
Чуже
9
Микич
20
Уортон
19
Хьюз
19
Хьюз
20
Уортон
22
Ларсен
22
Джонсон
22
Джонсон
22
Ларсен
50
Мемиджа
50
Мемиджа
25
Чуже
14
14
25
Чуже
77
5
5
77
20
Иванчич
42
42
20
Иванчич
9
Микич
11
11
9
Микич
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Зриньски
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
21
Рио Кардинес
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
42
Каден Родни
ОП
13
Джастин Девенни
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
32
Tin Sajko
ВР
1
Matej Bogdan
ВР
7
Ади Налич
ЦЗ
6
David Karačić
ЦЗ
86
Стефано Сурданович
ПВ
39
Antonio Arapovic
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
21
Рио Кардинес
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
42
Каден Родни
ОП
13
Джастин Девенни
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
Остались в запасе
32
Tin Sajko
ВР
1
Matej Bogdan
ВР
7
Ади Налич
ЦЗ
6
David Karačić
ЦЗ
86
Стефано Сурданович
ПВ
39
Antonio Arapovic
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Игор Штимац
Статистика матча Кристал Пэлас - Зриньски
3
3
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
10
Офсайды
1
2
Количество передач
606
327
Сейвы
0
3
Точность передач %
85
72
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.36
0.33
xGP (предотвращенные голы)
-0.6
-0.6
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Кристал Пэлас» против «Зриньски», 1/16 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Зриньски»
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Источник: «Бомбардир»