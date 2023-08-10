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Лига Европы 2026/2027
Зриньски - Брейдаблик
Зриньски - Брейдаблик: обзор матча 10 августа 2023
Зриньски
10.08.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 раунд
6 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Брейдаблик
2'
Т. Киш
22'
М. Малекинушич
30'
Т. Киш
33'
Н. Билбия
40'
М. Малекинушич
55'
А. Иванчич
64'
A. Logi Lúðvíksson
74'
Г. Эйолфссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зриньски - Брейдаблик
Желтая карточка
М. Сенич
87'
Замена
И. Юкич
️️️️
М. Чуже
85'
Замена
К. Мемиджа
️️️️
Й. Чорлука
85'
74'
ГОЛ! 6:2!
Г. Эйолфссон
Пас отдал
К. Ольсен
Желтая карточка
С. Яковлевич
69'
Замена
П. Мишич
️️️️
М. Малекинушич
66'
Замена
Д. Зломислич
️️️️
Т. Киш
66'
65'
Замена
А. Глинссон
️️️️
К. Стейндорссон
65'
Замена
D. Ingvarsson
️️️️
A. Yeoman
64'
ГОЛ! 6:1!
A. Logi Lúðvíksson
ГОЛ! 6:0!
А. Иванчич
55'
46'
Замена
К. Ольсен
️️️️
Д. Сванторссон
ГОЛ! 5:0!
М. Малекинушич
40'
ГОЛ! 4:0!
Н. Билбия
Пас отдал
М. Малекинушич
33'
31'
Вторая желтая
В. Карл Эйнарссон
ГОЛ! 3:0!
Т. Киш
Пас отдал
Н. Билбия
30'
Замена
М. Сенич
️️️️
Х. Баришич
29'
25'
Желтая карточка
В. Карл Эйнарссон
ГОЛ! 2:0!
М. Малекинушич
22'
ГОЛ! 1:0!
Т. Киш
Пас отдал
М. Чуже
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зриньски
35
Марко Марич
ВР
27
Слободан Яковлевич
ЦЗ
4
Хрвойе Баришич
ЦЗ
16
Йосип Чорлука
ЦП
91
Марио Тичинович
ЦП
20
Антонио Иванчич
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
17
Матия Малекинушич
ПВ
99
Неманья Билбия
ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
10
Томислав Киш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Брейдаблик
44
Дамир Муминович
ЦЗ
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦЗ
8
Виктор Карл Эйнарссон
ЦП
13
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
13
Гисли Эйолфссон
ЦП
10
Кристинн Стейндорссон
АП
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ПВ
7
Хескулдур Гуннлаугссон
ПВ
3
O. Sigurjonsson
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Зриньски
12
Антонио Сольдо
ВР
55
Омер Нирон
ВР
28
Ivica Batarelo
ЦЗ
50
Керим Мемиджа
ЦЗ
30
Матей Сенич
ЦЗ
10
Иван Юкич
ЛВ
8
Дамир Зломислич
ОП
8
Мато Станич
ОП
24
Петар Мишич
ЦП
19
Tarik Ramić
ЦП
9
Франко Саблич
ЦФ
29
Антонио Пршкало
ЦФ
Брейдаблик
28
Oliver Stefánsson
ЦЗ
22
Агуст Глинссон
АП
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
6
A. Sigurdarson
ЦФ
30
Агуст-Орри Торстейнссон
ЦФ
18
Davíð Ingvarsson
ЦФ
10
Клеминт Ольсен
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
2-4-1-3
35
Марич
27
Яковлевич
4
Баришич
16
Чорлука
20
Иванчич
27
Канаджижа
91
Тичинович
17
Малекинушич
10
Киш
25
Чуже
99
Билбия
2-3-3-3
44
Муминович
21
Маргейрссон
8
Эйнарссон
13
13
Эйолфссон
7
Гуннлаугссон
10
Стейндорссон
11
Сванторссон
1
30
3
16
Чорлука
50
Мемиджа
50
Мемиджа
16
Чорлука
4
Баришич
30
Сенич
30
Сенич
4
Баришич
10
Киш
8
Зломислич
8
Зломислич
10
Киш
17
Малекинушич
24
Мишич
24
Мишич
17
Малекинушич
25
Чуже
10
Юкич
10
Юкич
25
Чуже
10
Стейндорссон
22
Глинссон
22
Глинссон
10
Стейндорссон
30
18
18
30
11
Сванторссон
10
Ольсен
10
Ольсен
11
Сванторссон
Остались в запасе
Зриньски
Брейдаблик
12
Антонио Сольдо
ВР
55
Омер Нирон
ВР
28
Ivica Batarelo
ЦЗ
8
Мато Станич
ОП
19
Tarik Ramić
ЦП
9
Франко Саблич
ЦФ
29
Антонио Пршкало
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
28
Oliver Stefánsson
ЦЗ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
6
A. Sigurdarson
ЦФ
30
Агуст-Орри Торстейнссон
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Остались в запасе
12
Антонио Сольдо
ВР
55
Омер Нирон
ВР
28
Ivica Batarelo
ЦЗ
8
Мато Станич
ОП
19
Tarik Ramić
ЦП
9
Франко Саблич
ЦФ
29
Антонио Пршкало
ЦФ
Остались в запасе
28
Oliver Stefánsson
ЦЗ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
6
A. Sigurdarson
ЦФ
30
Агуст-Орри Торстейнссон
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Статистика матча Зриньски - Брейдаблик
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зриньски
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Широки Бриег
- : -
28.11.2026
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Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 14 тур
БСК
1 : 2
21.11.2026
Зриньски
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 13 тур
Зриньски
0 : 0
08.11.2026
Сараево
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 12 тур
Железничар
0 : 4
31.10.2026
Зриньски
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 11 тур
Зриньски
1 : 0
23.10.2026
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Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 10 тур
Челик
0 : 3
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1 : 2
16.10.2026
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Брейдаблик
3 : 1
11.10.2026
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Акранес
4 : 1
20.09.2026
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