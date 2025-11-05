6 ноября в рамках третьего тура Лиги Конференций украинский «Шахтер» сыграет с исландским «Брейдабликом» на стадионе «Мейски». Обе команды подходят к матчу в разной игровой форме: хозяева набрали неплохой ход в атаке, а гости из Исландии продолжают бороться за очки, но с регулярными провалами в обороне.

«Шахтер»

Команда показывает заметное улучшение игры в последних турах. Победа над «Динамо» со счeтом 3:1 и разгром «Кудровки» (4:0) говорят о восстановлении атакующего потенциала. В 5 последних матчах команда забила 9 мячей, в среднем 1.80 за игру. Также «Шахтер» неизменно забивает в 4 матчах подряд Лиги Конференций, хотя при этом и регулярно пропускает – 5 голов за 5 игр. Защита остаeтся зоной риска, особенно против быстрых контратакующих команд.

«Брейдаблик»

Исландская команда демонстрирует нестабильные результаты. После ничьей с «КуПС» (0:0) и победы над «Стьярнаном» (3:2), стало ясно, что коллектив делает ставку на игру в атаку, несмотря на слабую оборону. В последних 5 играх «Брейдаблик» пропустил 8 мячей, а в среднем – 1.60 за игру. При этом команда забивает регулярно (1.40 в среднем за игру), что позволяет надеяться на результативность. Однако тревожным сигналом остаeтся факт: «Брейдаблик» пропускает в 19 из 21 последних матчей.

Факты о командах

«Шахтер»

Победа в 2 из 3 последних матчей

В среднем: 1.80 забитого и 1.00 пропущенного гола за игру

Забивает в 4 матчах Лиги Конференций подряд

Пропускает в 4 матчах Лиги Конференций подряд

«Брейдаблик»

Пропускает в 19 из 21 последних матчей

В среднем: 1.40 забито и 1.60 пропущено за 5 последних игр

Победа 3:2 над «Стьярнаном» в чемпионате

2 поражения и 1 ничья в 3 последних матчах

Прогноз на матч

Форма «Шахтера» даeт основания ожидать результативной игры. Команда активно действует в атаке и стабильно реализует моменты, особенно дома. Учитывая нестабильную оборону «Брейдаблика» и его склонность к открытой игре, вероятен сценарий с несколькими голами. «Шахтер» выглядит фаворитом, а гости могут попробовать зацепиться за гол в случае давления во втором тайме. Учитывая общую статистику, оптимальным вариантом видится ставка на результативность и победу хозяев.

Рекомендованные ставки: