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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Шахтер - Брейдаблик
Шахтер - Брейдаблик: обзор матча 06 ноября 2025
Шахтер
06.11.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 3 тур
2 : 0
Завершен
Брейдаблик
28'
А. Бондаренко
65'
К. Элиас
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Брейдаблик
Завершен
90'
+3'
79'
Замена
Gabriel Snaer
️️️️➡️️
Anton Logi Lúðvíksson
Замена
Марьян Швед
️️️️➡️️
Лука Мейреллес
75'
69'
Замена
Кристинн Стейндорссон
️️️️➡️️
Хескулдур Гуннлаугссон
Замена
Anton Hlushchenko
️️️️➡️️
Артем Бондаренко
68'
ГОЛ! 2:0!
Кауа Элиас
Пас отдал
Исаке
65'
64'
Желтая карточка
Виктор Карл Эйнарссон
(фол)
63'
Замена
Aron Bjarnason
️️️️➡️️
Тор Улфарссон
63'
Замена
O. Omarsson
️️️️➡️️
Davíð Ingvarsson
63'
Замена
Виктор Карл Эйнарссон
️️️️➡️️
Арнор Гаути Йонссон
45'
+1'
ГОЛ! 1:0!
Артем Бондаренко
Пас отдал
Егор Назарина
28'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
(К)
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
21
Артем Бондаренко
АП
14
Исаке
АП
49
Лука Мейреллес
ЦФ
19
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Брейдаблик
17
Вальгейр Вальгейрссон
ЛЗ
4
Ásgeir Orrason
ЦЗ
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦЗ
6
Арнор Гаути Йонссон
ЦП
13
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
45
Тор Улфарссон
АП
15
Агуст-Орри Торстейнссон
ЛВ
7
Хескулдур Гуннлаугссон
(К)
ПВ
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
18
Davíð Ingvarsson
ЦФ
19
Kristinn Jónsson
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
21
Anton Hlushchenko
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Брейдаблик
33
Gylfi Berg Snaehólm
ВР
29
Gabriel Snaer
ЦЗ
44
Дамир Муминович
ЦЗ
8
Виктор Карл Эйнарссон
ЦП
9
O. Omarsson
ЦП
10
Кристинн Стейндорссон
АП
11
Aron Bjarnason
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
77
Тобиас Томсен
ЦФ
99
G. Magnusson
ЦФ
4-2-2-2
31
Ризнык
16
Азарови
18
Грам
5
Бондарь
17
Тобиас
29
Назарина
37
Феррейра
14
Исаке
21
Бондаренко
19
Элиас
49
Мейреллес
3-2-3-3
4
21
Маргейрссон
17
Вальгейрссон
6
Йонссон
13
7
Гуннлаугссон
45
Улфарссон
15
Торстейнссон
19
18
1
21
Бондаренко
21
21
21
Бондаренко
49
Мейреллес
9
Швед
9
Швед
49
Мейреллес
13
29
29
13
6
Йонссон
8
Эйнарссон
8
Эйнарссон
6
Йонссон
18
9
9
18
7
Гуннлаугссон
10
Стейндорссон
10
Стейндорссон
7
Гуннлаугссон
45
Улфарссон
11
11
45
Улфарссон
Остались в запасе
Шахтер
Брейдаблик
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
Главный тренер
Арда Туран
33
Gylfi Berg Snaehólm
ВР
44
Дамир Муминович
ЦЗ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
77
Тобиас Томсен
ЦФ
99
G. Magnusson
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
Остались в запасе
33
Gylfi Berg Snaehólm
ВР
44
Дамир Муминович
ЦЗ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
77
Тобиас Томсен
ЦФ
99
G. Magnusson
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Статистика матча Шахтер - Брейдаблик
1
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
7
8
Офсайды
3
0
Количество передач
632
224
Сейвы
0
2
Точность передач %
90
70
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.45
xGP (предотвращенные голы)
-1.59
-1.59
Информация о матче
Главный судья:
Andrei Florin Chivulete, Romania
Стадион:
Henryk-Reyman-Stadium, Krakow
Посещаемость:
5252
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