27.11.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 4 тур
Лига конференций, 4 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Шэмрок Роверс
Шэмрок Роверс
4-3-3
1
МакГинти
27
О'салливан
4
Лопеш
5
Грейс
6
Клири
7
Уоттс
8
Хили
16
Ньюджент
20
Гаффни
88
Макговерн
21
4-3-2-1
23
Фесюн
17
Тобиас
22
Матвиенко
5
Бондарь
16
Азарови
8
Крыськив
37
Феррейра
29
Назарина
14
Исаке
11
Невертон
9
Элиас
7
Уоттс
9
Грин
9
Грин
7
Уоттс
20
Гаффни
10
Берк
10
Берк
20
Гаффни
88
Макговерн
31
31
88
Макговерн
16
Ньюджент
23
23
16
Ньюджент
16
Азарови
13
Энрике
13
Энрике
16
Азарови
11
Невертон
22
Конопля
22
Конопля
11
Невертон
8
Крыськив
27
Очеретко
27
Очеретко
8
Крыськив
37
Феррейра
19
Бондаренко
19
Бондаренко
37
Феррейра
9
Элиас
49
Мейреллес
49
Мейреллес
9
Элиас
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
Шахтер
41
Alex Noonan
ВР
25
Lee Steacy
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
33
Cian Barrett
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦП
15
Trevor Clarke
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
6
Марлон
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
7
Эгиналдо
ЛВ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
41
Alex Noonan
ВР
25
Lee Steacy
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
33
Cian Barrett
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦП
15
Trevor Clarke
ЦФ
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
6
Марлон
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
7
Эгиналдо
ЛВ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Шэмрок Роверс - Шахтер
1
1
Всего ударов по воротам
6
19
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
7
7
Офсайды
0
3
Количество передач
251
561
Сейвы
4
1
Точность передач %
66
86
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.56
1.84
xGP (предотвращенные голы)
-0.35
-0.35
Смотреть прямую трансляцию матча «Шэмрок Роверс» против «Шахтера», 4-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шэмрок Роверс» – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»