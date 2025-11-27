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  • «Шэмрок Роверс» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

«Шэмрок Роверс» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

27 ноября 2025, 21:50
Шэмрок Роверс
27.11.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 4 тур
1 : 2
Завершен
Шахтер
87' C. Malley
23' К. Элиас 77' Е. Назарина
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэмрок Роверс
1
Эд МакГинти
ВР
27
Кори О'салливан
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
(К) ЦЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
7
Дилан Уоттс
ЦП
8
Мэтт Хили
ЦП
16
Дарра Ньюджент
ЦП
21
D. Grant
ЦФ
88
Джон Макговерн
ЦФ
20
Рори Гаффни
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
(К) ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
14
Исаке
АП
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Шэмрок Роверс
41
Alex Noonan
ВР
25
Lee Steacy
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
33
Cian Barrett
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦП
10
Грэм Берк
ЦФ
31
Michael Noonan
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
23
Connor Malley
ЦФ
Шахтер
48
Денис Твардовский
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
27
Олег Очеретко
АП
19
Артем Бондаренко
АП
49
Лука Мейреллес
ЦФ
4-3-3
1
МакГинти
27
О'салливан
4
Лопеш
5
Грейс
6
Клири
7
Уоттс
8
Хили
16
Ньюджент
20
Гаффни
88
Макговерн
21
4-3-2-1
23
Фесюн
17
Тобиас
22
Матвиенко
5
Бондарь
16
Азарови
8
Крыськив
37
Феррейра
29
Назарина
14
Исаке
11
Невертон
9
Элиас
7
Уоттс
9
Грин
9
Грин
7
Уоттс
20
Гаффни
10
Берк
10
Берк
20
Гаффни
88
Макговерн
31
31
88
Макговерн
16
Ньюджент
23
23
16
Ньюджент
16
Азарови
13
Энрике
13
Энрике
16
Азарови
11
Невертон
22
Конопля
22
Конопля
11
Невертон
8
Крыськив
27
Очеретко
27
Очеретко
8
Крыськив
37
Феррейра
19
Бондаренко
19
Бондаренко
37
Феррейра
9
Элиас
49
Мейреллес
49
Мейреллес
9
Элиас
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
Шахтер
41
Alex Noonan
ВР
25
Lee Steacy
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
33
Cian Barrett
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦП
15
Trevor Clarke
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
6
Марлон
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
7
Эгиналдо
ЛВ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
41
Alex Noonan
ВР
25
Lee Steacy
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
33
Cian Barrett
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦП
15
Trevor Clarke
ЦФ
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
6
Марлон
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
7
Эгиналдо
ЛВ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Шэмрок Роверс - Шахтер
1
1
Всего ударов по воротам
6
19
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
7
7
Офсайды
0
3
Количество передач
251
561
Сейвы
4
1
Точность передач %
66
86
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.56
1.84
xGP (предотвращенные голы)
-0.35
-0.35

Смотреть прямую трансляцию матча «Шэмрок Роверс» против «Шахтера», 4-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шэмрок Роверс»«Шахтер»

«Шэмрок Роверс» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Шахтер Шэмрок Роверс
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