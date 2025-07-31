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«Шемрок Роверс» – «Сент-Джозефс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 10.0

31 июля 2025 8:00
Шэмрок Роверс - Сент-Джозефс
31 июл. 2025, четверг 22:00 | Лига конференций, 2 раунд
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10.00
Победа «Шемрок Роверс»
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В четверг, 31 июля, в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сыграют «Шемрок Роверс» и «Сент-Джозефс». Матч пройдет в Дублине, начало – в 22:00 (мск).

В первой игре победил «Шемрок Роверс» – 4:0.

«Шемрок Роверс»

Команда Стефана Брэдли в сезоне чемпионата Ирландии 2025 года после 25 туров лидирует с 49 очками. Дублинцы добыли 14 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 44:23.

В рейтинге УЕФА команда находится на 93-й позиции.

Последние результаты «Шемрок Роверс»:

  • 26.07.25 «Шемрок Роверс» – «Баллимена Юнайтед» – 1:0 тов. матч;
  • 24.07.25 «Сент-Джозефс» – «Шемрок Роверс» – 0:4 Лига конференций;
  • 11.07.25 «Шемрок Роверс» – «Гленавон» – 2:1 тов. матч.

«Сент-Джозефс»

«Сент-Джозефс» набрал 66 очков в чемпионате Гибралтара-2024/25 и занял 2-е место. Подопечные Абрахама Паса добыли 21 победу, 3 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 65:15.

У команды 274-е место в рейтинге УЕФА.

Предыдущие результаты «Сент-Джозефс» в Лиге конференций:

  • 24.07.25 «Сент-Джозефс» – «Шемрок Роверс» – 0:4;
  • 17.07.25 «Клифтонвилл» – «Сент-Джозефс» – 2:3;
  • 08.07.25 «Сент-Джозефс» – «Клифтонвилл» – 2:2.

Очные встречи

  • 24.07.25 «Сент-Джозефс» – «Шемрок Роверс» – 0:4.

Прогноз на матч «Шемрок Роверс» – «Сент-Джозефс»

Разница в классе между командами ощутима. «Шемрок Роверс» на 99% обеспечил себе выход в следующую стадию, поэтому в домашней встрече может сыграть вполсилы. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 10.00.

10.00
Победа «Шемрок Роверс»
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Автор: Мещеряков Денис
Лига конференций Сент-Джозефс Шэмрок Роверс
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