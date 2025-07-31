В четверг, 31 июля, в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сыграют «Шемрок Роверс» и «Сент-Джозефс». Матч пройдет в Дублине, начало – в 22:00 (мск).

В первой игре победил «Шемрок Роверс» – 4:0.

«Шемрок Роверс»

Команда Стефана Брэдли в сезоне чемпионата Ирландии 2025 года после 25 туров лидирует с 49 очками. Дублинцы добыли 14 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 44:23.

В рейтинге УЕФА команда находится на 93-й позиции.

Последние результаты «Шемрок Роверс»:

«Сент-Джозефс»

«Сент-Джозефс» набрал 66 очков в чемпионате Гибралтара-2024/25 и занял 2-е место. Подопечные Абрахама Паса добыли 21 победу, 3 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 65:15.

У команды 274-е место в рейтинге УЕФА.

Предыдущие результаты «Сент-Джозефс» в Лиге конференций:

Очные встречи

24.07.25 «Сент-Джозефс» – «Шемрок Роверс» – 0:4.

Прогноз на матч «Шемрок Роверс» – «Сент-Джозефс»

Разница в классе между командами ощутима. «Шемрок Роверс» на 99% обеспечил себе выход в следующую стадию, поэтому в домашней встрече может сыграть вполсилы. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 10.00.