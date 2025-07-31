В четверг, 31 июля, в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сыграют «Шемрок Роверс» и «Сент-Джозефс». Матч пройдет в Дублине, начало – в 22:00 (мск).
В первой игре победил «Шемрок Роверс» – 4:0.
«Шемрок Роверс»
Команда Стефана Брэдли в сезоне чемпионата Ирландии 2025 года после 25 туров лидирует с 49 очками. Дублинцы добыли 14 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 44:23.
В рейтинге УЕФА команда находится на 93-й позиции.
Последние результаты «Шемрок Роверс»:
- 26.07.25 «Шемрок Роверс» – «Баллимена Юнайтед» – 1:0 тов. матч;
- 24.07.25 «Сент-Джозефс» – «Шемрок Роверс» – 0:4 Лига конференций;
- 11.07.25 «Шемрок Роверс» – «Гленавон» – 2:1 тов. матч.
«Сент-Джозефс»
«Сент-Джозефс» набрал 66 очков в чемпионате Гибралтара-2024/25 и занял 2-е место. Подопечные Абрахама Паса добыли 21 победу, 3 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 65:15.
У команды 274-е место в рейтинге УЕФА.
Предыдущие результаты «Сент-Джозефс» в Лиге конференций:
- 24.07.25 «Сент-Джозефс» – «Шемрок Роверс» – 0:4;
- 17.07.25 «Клифтонвилл» – «Сент-Джозефс» – 2:3;
- 08.07.25 «Сент-Джозефс» – «Клифтонвилл» – 2:2.
Очные встречи
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24.07.25 «Сент-Джозефс» – «Шемрок Роверс» – 0:4.
Прогноз на матч «Шемрок Роверс» – «Сент-Джозефс»
Разница в классе между командами ощутима. «Шемрок Роверс» на 99% обеспечил себе выход в следующую стадию, поэтому в домашней встрече может сыграть вполсилы. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 10.00.