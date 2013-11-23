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Вест Хэм - Челси
Вест Хэм - Челси: обзор матча 23 ноября 2013
Вест Хэм
23.11.2013, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
0 : 3
Завершен
Челси
21'
Ф. Лэмпард (П)
34'
Оскар
82'
Ф. Лэмпард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Челси
84'
Замена
М. Эссьен
️️️️
Э. Азар
83'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Оскар
82'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Лэмпард
79'
Замена
Д. Ба
️️️️
С. Это'О
Замена
М. Джарвис
️️️️
К. Нолан
76'
Замена
М. Майга
️️️️
Д. Коллисон
40'
Замена
М. Диаме
️️️️
Д. Коул
40'
34'
ГОЛ! 0:2!
Оскар
Пас отдал
Э. Азар
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Лэмпард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
4
Кевин Нолан
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
12
Джо Коул
АП
10
Джек Коллисон
ПП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Челси
1
Петр Чех
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
8
Оскар
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
10
Виллиан
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
64
Хуан Мата
АП
19
Демба Ба
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
39
Коллинс
17
О'Брайен
5
Томкинс
55
Демель
4
Нолан
19
Даунинг
16
Нобл
10
Коллисон
12
Коул
11
Моррисон
4-4-1-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
26
Терри
20
Иванович
8
Лэмпард
8
Оскар
12
Оби Микел
7
Рамирес
10
Азар
9
Это'О
4
Нолан
16
Джарвис
16
Джарвис
4
Нолан
12
Коул
17
Диаме
17
Диаме
12
Коул
10
Коллисон
20
Майга
20
Майга
10
Коллисон
10
Азар
2
Эссьен
2
Эссьен
10
Азар
8
Оскар
20
Шюррле
20
Шюррле
8
Оскар
9
Это'О
19
Ба
19
Ба
9
Это'О
Остались в запасе
Вест Хэм
Челси
13
Адриан
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
10
Виллиан
ЛВ
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Вест Хэм - Челси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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