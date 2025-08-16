Матч 5-го тура Российской Премьер-лиги между «Рубином» и «Ростовом» состоится 17 августа на стадионе «Ак Барс Арена». Команды идут по разным траекториям: казанцы в начале сезона выглядят ярко и атакующе, тогда как ростовчане пока буксуют, особенно в выездных матчах. Оба коллектива выбыли из Кубка России, но именно «Рубин» показывает более сбалансированную игру в чемпионате.

«Рубин»

«Рубин» уверенно начал сезон и с 7 очками держится в верхней части таблицы. Несмотря на разгром от ЦСКА (1:5), команда Рашида Рахимова демонстрирует агрессивный футбол и стабильно забивает – 17 результативных матчей из последних 19 тому подтверждение. В центре внимания – Мирлинд Даку, на счету которого уже 5 голов в 5 матчах. Домашние результаты казанцев особенно впечатляют: 12 матчей подряд без поражений на «Ак Барс Арене» и 6 голов в трeх последних домашних встречах.

«Ростов»

«Ростов» продолжает искать стабильность. После 4 туров у команды Валерия Карпина лишь 3 очка и место в нижней части таблицы. Единственный забитый гол в последних 5 матчах – тревожный сигнал, особенно на фоне регулярных ошибок в обороне: в среднем 1,60 пропущенных за матч. Гостевые выступления остаются слабым звеном – 4 поражения подряд в выездных матчах Премьер-лиги. Иван Комаров – лучший бомбардир, но лишь с 1 голом за 6 встреч.

Факты о командах

«Рубин»

Забивает в 12 последних матчах Премьер-лиги

Пропускает в 3 матчах подряд

Средняя результативность: 1.40 гола за игру

Не проигрывает дома 12 матчей подряд

Мирлинд Даку – 5 голов в 5 матчах

«Ростов»

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

Средняя результативность: 0.40 гола за игру за последние 5 матчей

Пропускает в среднем 1.60 гола за матч

Проиграл 4 выездных матча подряд

Комаров – единственный гол за 6 матчей

Прогноз на матч

Форма «Рубина» позволяет считать их фаворитами встречи. Казанцы сильны дома, обладают эффективным нападением, и на фоне проблем «Ростова» в обороне и на выезде имеют хорошие шансы на победу. Гости вряд ли смогут сохранить ворота в неприкосновенности, а атакующая игра команды Карпина по-прежнему нестабильна.

Скорее всего, «Рубин» использует слабости «Ростова» и минимально, но уверенно добьeтся успеха. Матч выглядит как низовой, но с перевесом хозяев.

Рекомендованные ставки