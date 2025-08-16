Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Рубин» – «Ростов»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.70

16 августа 2025 8:41
Рубин - Ростов
17 авг. 2025, воскресенье 15:45 | Россия. Премьер-лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Рубина»
Сделать ставку

Матч 5-го тура Российской Премьер-лиги между «Рубином» и «Ростовом» состоится 17 августа на стадионе «Ак Барс Арена». Команды идут по разным траекториям: казанцы в начале сезона выглядят ярко и атакующе, тогда как ростовчане пока буксуют, особенно в выездных матчах. Оба коллектива выбыли из Кубка России, но именно «Рубин» показывает более сбалансированную игру в чемпионате.

«Рубин»

«Рубин» уверенно начал сезон и с 7 очками держится в верхней части таблицы. Несмотря на разгром от ЦСКА (1:5), команда Рашида Рахимова демонстрирует агрессивный футбол и стабильно забивает – 17 результативных матчей из последних 19 тому подтверждение. В центре внимания – Мирлинд Даку, на счету которого уже 5 голов в 5 матчах. Домашние результаты казанцев особенно впечатляют: 12 матчей подряд без поражений на «Ак Барс Арене» и 6 голов в трeх последних домашних встречах.

«Ростов»

«Ростов» продолжает искать стабильность. После 4 туров у команды Валерия Карпина лишь 3 очка и место в нижней части таблицы. Единственный забитый гол в последних 5 матчах – тревожный сигнал, особенно на фоне регулярных ошибок в обороне: в среднем 1,60 пропущенных за матч. Гостевые выступления остаются слабым звеном – 4 поражения подряд в выездных матчах Премьер-лиги. Иван Комаров – лучший бомбардир, но лишь с 1 голом за 6 встреч.

Факты о командах

«Рубин»

  • Забивает в 12 последних матчах Премьер-лиги
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • Средняя результативность: 1.40 гола за игру
  • Не проигрывает дома 12 матчей подряд
  • Мирлинд Даку – 5 голов в 5 матчах

«Ростов»

  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей
  • Средняя результативность: 0.40 гола за игру за последние 5 матчей
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за матч
  • Проиграл 4 выездных матча подряд
  • Комаров – единственный гол за 6 матчей

Личные встречи
36% (16)
29% (13)
36% (16)
51
Забитых мячей
51
1.13
В среднем за матч
1.13
5:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
1 : 0
11.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
1 : 1
09.08.2024
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
3 : 1
11.05.2024
Ростов
Россия. Кубок, 4 тур
Рубин
1 : 1
20.09.2023
Ростов
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
3 : 0
12.08.2023
Рубин
Россия. Кубок, 1 тур
Ростов
1 : 0
26.07.2023
Рубин
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
1 : 2
14.03.2022
Ростов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ростов
5 : 1
07.11.2021
Рубин
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
0 : 1
10.04.2021
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
0 : 2
22.11.2020
Ростов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
0 : 0
16.07.2020
Ростов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
2 : 1
25.08.2019
Рубин
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Рубин
0 : 2
16.03.2019
Ростов
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ростов
1 : 1
31.08.2018
Рубин
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
1 : 1
21.04.2018
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ростов
0 : 1
15.10.2017
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
4 : 2
14.05.2017
Рубин
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Рубин
0 : 0
18.11.2016
Ростов
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
1 : 0
04.12.2015
Рубин
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Рубин
0 : 3
10.08.2015
Ростов
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Рубин
2 : 0
21.03.2015
Ростов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
1 : 2
13.09.2014
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Рубин
1 : 2
30.03.2014
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Ростов
0 : 0
03.11.2013
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Рубин
1 : 1
14.04.2013
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Ростов
0 : 4
30.09.2012
Рубин
Россия. Кубок, 1/2 финала
Рубин
2 : 0
11.04.2012
Ростов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
1 : 1
28.10.2011
Ростов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ростов
1 : 3
18.06.2011
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Рубин
2 : 1
16.10.2010
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Ростов
0 : 2
10.05.2010
Рубин
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
1 : 2
25.10.2009
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
13.06.2009
Ростов
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
1 : 1
19.08.2007
Рубин
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Рубин
0 : 0
29.04.2007
Ростов
Россия. Кубок, 1/8 финала
Рубин
0 : 1
07.03.2007
Ростов
Россия. Кубок, 1/8 финала
Ростов
3 : 1
04.03.2007
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
2 : 1
20.08.2006
Рубин
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
2 : 1
19.03.2006
Ростов
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
0 : 1
27.08.2005
Рубин
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
1 : 1
23.04.2005
Ростов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ростов
1 : 0
08.11.2004
Рубин
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
1 : 1
27.03.2004
Ростов
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
0 : 1
26.07.2003
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
5 : 0
19.06.2003
Ростов
Показать все

Прогноз на матч

Форма «Рубина» позволяет считать их фаворитами встречи. Казанцы сильны дома, обладают эффективным нападением, и на фоне проблем «Ростова» в обороне и на выезде имеют хорошие шансы на победу. Гости вряд ли смогут сохранить ворота в неприкосновенности, а атакующая игра команды Карпина по-прежнему нестабильна.

Скорее всего, «Рубин» использует слабости «Ростова» и минимально, но уверенно добьeтся успеха. Матч выглядит как низовой, но с перевесом хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Рубина» – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал «Ростова» меньше 1.0 – коэффициент 1.55
  • Мирлинд Даку забьeт – коэффициент 2.50

1.70
Победа «Рубина»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 